रिसर्च में बताया गया है कि भारत में पैकेट वाले फ्रूट जूस, मीठे मिल्क ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, कई पेरेंट्स इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक का हेल्दी ऑप्शन मानते हैं, लेकिन 100 प्रतिशत फ्रूट जूस में भी प्राकृतिक शुगर ज्यादा मात्रा में होती है और उसमें पूरे फल जितना फाइबर नहीं होता है. इसलिए इसे रोजाना हेल्थ ड्रिंक की तरह लेने के जगह सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. बच्चों के लिए पानी और दूध बेहतर ऑप्शन माने गए हैं, जबकि स्नैक के रूप में पूरे फल खाने की सलाह दी गई है. रिसर्च के अनुसार, बचपन में बनी अच्छी खानपान की आदतें आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद कर सकती हैं.