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BP Risk in Adulthood Study : बचपन में जूस और मीठे ड्रिंक्स पीना पड़ सकता है भारी! बढ़ सकता है हाई BP का खतरा
BP Risk in Adulthood Study : रिसर्च के मुताबिक, अगर बचपन में नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में फ्रूट जूस और चीनी वाले ड्रिंक्स पीए जाएं, तो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ सकता है.
बच्चों को अक्सर फ्रूट जूस और मीठे ड्रिंक्स हेल्दी समझकर दिए जाते हैं. कई पेरेंट्स मानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की जगह फ्रूट जूस देना बेहतर ऑप्शन है, लेकिन एक नई रिसर्च ने इस सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिसर्च के मुताबिक, अगर बचपन में नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में फ्रूट जूस और चीनी वाले ड्रिंक्स पीए जाएं, तो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ सकता है. तो आइए जानते हैं कि इस स्टडी में क्या सामने आया है और क्यों बच्चों के खानपान की आदतों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:21 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion