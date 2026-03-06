हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडO Romeo BO Day 21: ‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग

O Romeo BO Day 21: ‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग

O Romeo BO Day 21: शाहिद कपूर की ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज का तीसरा हफ्ता भी पूरा कर लिया है और इस दौरान इस फिल्म की कमाई काफी फीकी रही है. अब तो ये पैकअप करने की ओर बढ़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

शाहिद कपूर की वैलेंटाइन डे 2026 रिलीज ‘ओ’रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई और अब ये अपना थिएट्रिकल रन खत्म करने की ओ बढ़ रही है. हालांकि होली के त्योहार की वजह से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा सुधार हुआ था लेकिन तीसरे गुरुवार इसकी कमाई एक बार फिर धड़ाम हो गई. जानते हैं ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के 21वें दिन यानी थर्ड थर्सडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘ओ’रोमियो’ ने 21वें दिन कितना किया कलेक्शन? 
विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ‘ओ’रोमियो’  में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ नाना पाटेकर, फरीदा दलाल, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और कई दूसरे एक्टर्स ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म की स्टार पावर को देखते हुए लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा देगी. हालांकि ये दर्शकों के इम्प्रेस नहीं कर पाई और पहले वीकेंड के बाद ही इसकी कमाई की रफ्तार हर दिन घटती चली गई. रिलीज का तीसरा हफ्ते में होली का त्योहार का भी ये खास फायदा नहीं उठा पाई और  नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के सपोर्ट में बनी यह रोमांटिक एक्शन ड्रामा फीकी रही.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘ओ’रोमियो’ ने पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 14.45 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • वहीं 15वें दिन इस फिल्म की कमाई 1.15 करोड़, 16वें दिन 1.3 करोड़, 17वें दिन 1.15 करोड़, 18वें दिन 65 लाख, 19वें दिन 90 लाख और 20वें दिन 85 लाख रही.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओ’रोमियो’ ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 56 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 21 दिनों की कुल कमाई अब 68.11 करोड़ रुपये हो गई है.

‘ओ’रोमियो’ क्या वसूल पाएगी बजट?
‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परफॉर्म किया है. विशाल भारद्वार और शाहिद कपूर की जोड़ी से उम्मीद थी कि ये ब्लॉकबस्टर फिल्म देंगे. हालांकि ये ‘ओ’रोमियो’ से दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबिक हुए. इस बीच बता दें कि इस फिल्म  का बजट 130करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में 21 दिनों में इसने बस 68.11 करोड़ का बिजनेस किया है. यानी ये अपनी लागत वसूलने से अभी बहुत दूर है. वहीं अब तो ये लाखों में सिमट चुकी है. ऐसे में इसके लिए अपना बजट निकालना नामुमकिन है. देखने वाली बात होगी की चौथे वीकेंड पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है. 

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR O Romeo O Romeo Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
O Romeo BO Day 21: ‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग
‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग
बॉलीवुड
The Kerala Story 2: जो 'ओ रोमियो', 'मर्दानी 3' नहीं कर पाई वो 'द केरल स्टोरी 2' ने कर दिखाया, बनाने वाली है ये रिकॉर्ड, जानें- टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी 2' बनने वाली है साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएगा 70% बॉलीवुड, सौरभ शुक्ला बोले- 'हर बड़ा नाम है फिल्म का हिस्सा'
शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएगा 70% बॉलीवुड, सौरभ शुक्ला बोले- 'हर बड़ा नाम है फिल्म का हिस्सा'
बॉलीवुड
इंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर
इंडिया-इंग्लैंड मैच में बेटी संग पहुंचे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, राहा ने किया टीम इंडिया को चीयर
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
क्रिकेट
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget