Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव 2026 में कब ? नोट करें डेट और पूजा मुहूर्त

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव 2026 में कब ? नोट करें डेट और पूजा मुहूर्त

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को है. चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. बजरंगबली अमर हैं इसलिए उनकी जयंती नहीं हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Hanuman Janmotsav 2026: भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हनुमान जी के भक्त हैं. पुराणों के अनुसार बजरंगबली की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है. स्वंय श्रीराम भी जब संकट में थे तो हनुमान जी ने उनकी समस्याओं का निवारण किया था. हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जयंती का दिन श्रेष्ठ माना जाता है.

नववर्ष में हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को है. हनुमान जी की पूजा तमाम कष्टों का निवारण मानी जाती है. कहते हैं जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है स्वंय बजरंगबली उसकी हर पीड़ा दूर करते हैं.

हनुमान जयंती 2026 मुहूर्त

चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7.06 मिनट पर शुरू होंगे और अगले दिन 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7.41 पर समाप्त होंगे.

पूजा मुहूर्त - हनुमान जी की पूजा सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकती है.

हनुमान जयंती पूजा विधि

  • सबसे पहले मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें.
  • हनुमान जी का गंगाजल से अभिषेक करें.
  • अभिषेक करने के बाद एक साफ वस्त्र से हनुमान जी की प्रतिमा को पोंछें.
  • सिंदूर में घी या चमेली का तेल मिलाएं.
  • हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से पूरे वर्ष के चोला चढ़ाने का फल मिल जाता है.
  • सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पैर पर चोला चढ़ाएं.
  • चोला चढ़ाने के बाद चांदी या सोने का वर्क भी चढ़ाएं.
  • हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं.
  • जनेऊ पहनाने के बाद हनुमान जी को नए वस्त्र अर्पित करें.
  • चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को भोग लगाएं.
  • हनुमान जी की आरती करें.
  • हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करे.

हनुमान जयंती उपाय

हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमानजी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें दो लौंग अवश्य डालें. यह उपाय घर के अनावश्यक खर्चों में कमी लाता है.

Dog Astrology: घर में काला, सफेद या भूरा किस रंग का कुत्ता पालना शुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 15 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Hanuman Janmotsav 2026 Hanuman Jayanti 2026

