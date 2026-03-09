हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगुप्त साधना क्या होती है? बाबा बागेश्वर के बयान के बाद अचानक क्यों बढ़ी इसकी खोज

गुप्त साधना क्या होती है? बाबा बागेश्वर के बयान के बाद अचानक क्यों बढ़ी इसकी खोज

बाबा बागेश्वर द्वारा गुप्त साधना का जिक्र होने के बाद यह विषय चर्चा में है. शास्त्रों में गुप्त साधना का क्या अर्थ है, दश महाविद्या, तंत्र और अघोर साधना का रहस्य जानिए.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Mar 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

गुप्त साधना तंत्र और शक्ति साधना की एक गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें साधक विशेष मंत्र, नियम और गुरु परंपरा के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करता है. हाल ही में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जब इसका जिक्र किया, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लोग तेजी से ‘गुप्त साधना’ के बारे में खोज करने लगे.

भारतीय तंत्र, योग और उपासना परंपरा में गुप्त साधना को एक अत्यंत व्यक्तिगत और गोपनीय आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है. इसे 'गुप्त' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी विधियां, मंत्र और अनुभव सामान्यतः सार्वजनिक नहीं किए जाते. यह परंपरा गुरु और शिष्य के बीच ही सीमित रहती है. तांत्रिक ग्रंथ कुलार्णव तंत्र में साधना को गुरु परंपरा के बिना करने को अत्यंत जोखिम भरा बताया गया है।

बाबा बागेश्वर ने भी अपने एक हालिया प्रवचन में संकेत दिया कि कई आध्यात्मिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर विस्तार से बताना उचित नहीं होता. उनका कहना था कि साधना का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक शक्ति को जागृत करना और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करना होता है, न कि चमत्कार दिखाना.

गुप्त साधना क्या होती है?

गुप्त साधना वह आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें साधक विशेष मंत्र, ध्यान, तांत्रिक विधियों या उपासना के माध्यम से अपनी चेतना को केंद्रित करता है. यह सामान्य पूजा-पाठ से अलग एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है.

भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि साधना के तीन आधार होते हैं-

  1. श्रद्धा
  2. अनुशासन
  3. गुरु का मार्गदर्शन

यदि ये तीनों तत्व संतुलित हों तो साधना साधक के भीतर आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है.

गुप्त साधना के प्रमुख प्रकार

भारतीय तंत्र और साधना परंपरा में कई प्रकार की गुप्त साधनाओं का उल्लेख मिलता है. इनमें से कुछ प्रमुख मार्ग निम्न हैं.

1. दश महाविद्या साधना

तांत्रिक परंपरा में दश महाविद्या साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है. इसमें आदिशक्ति के दस स्वरूपों की उपासना की जाती है -

  • काली
  • तारा
  • षोडशी (त्रिपुर सुंदरी)
  • भुवनेश्वरी
  • भैरवी
  • छिन्नमस्ता
  • धूमावती
  • बगलामुखी
  • मातंगी
  • कमला

तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये दस महाविद्याएं ब्रह्मांड की दस मूल शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं. साधक इनके माध्यम से ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करता है.

2. मंत्र साधना

मंत्र साधना गुप्त साधना का सबसे व्यापक रूप है. इसमें किसी विशेष मंत्र का निश्चित संख्या में जप किया जाता है.

उदाहरण के लिए देवी उपासना में प्रसिद्ध मंत्र -

  • 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'

गुप्त नवरात्रि के समय इस मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है.

मंत्र साधना में कुछ नियम महत्वपूर्ण माने जाते हैं -

  • निश्चित संख्या में जप
  • निश्चित समय
  • एक ही आसन का प्रयोग
  • मन की एकाग्रता

लगातार जप से मंत्र की ऊर्जा धीरे-धीरे साधक की चेतना को प्रभावित करने लगती है.

3. तंत्र साधना

तंत्र साधना भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक रहस्यमयी हिस्सा है. इसमें मंत्र के साथ-साथ मुद्रा, यंत्र और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है.

तंत्र साधना दो प्रमुख मार्गों में विभाजित मानी जाती है -

दक्षिण मार्ग
यह अपेक्षाकृत सात्विक और सामान्य पूजा-पद्धति वाला मार्ग है.

वाम मार्ग
यह अधिक गूढ़ और कठिन माना जाता है. इसमें साधक को मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत होना पड़ता है.

आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार तंत्र का वास्तविक उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मिक जागरण होता है.

4. यंत्र साधना

यंत्र साधना में विशेष ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें यंत्र कहा जाता है.

कुछ प्रमुख यंत्र हैं -

  • श्री यंत्र
  • काली यंत्र
  • बगलामुखी यंत्र

इन यंत्रों को मंत्रों के माध्यम से ऊर्जावान बनाकर पूजा की जाती है. तांत्रिक मान्यता के अनुसार इससे साधक का ध्यान केंद्रित होता है और उसकी चेतना उस ऊर्जा से जुड़ने लगती है.

5. अघोर साधना

अघोर साधना को सबसे कठिन साधनाओं में गिना जाता है. यह प्रायः श्मशान या अत्यंत एकांत स्थानों पर की जाती है.

अघोर परंपरा का मूल सिद्धांत है -

'इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है.'

अघोरी साधक जीवन और मृत्यु के भय से ऊपर उठकर साधना करते हैं. उनका उद्देश्य द्वैत से मुक्त होकर अद्वैत की अनुभूति करना होता है.

गुप्त साधना के सामान्य नियम

गुप्त साधना केवल विधियों से नहीं बल्कि साधक के अनुशासन से सफल होती है.

1. पवित्रता और संयम

साधना के दौरान साधक को सात्विक जीवनशैली अपनानी होती है -

  • सात्विक भोजन
  • ब्रह्मचर्य का पालन
  • नकारात्मक विचारों से दूरी

इससे साधना की ऊर्जा स्थिर रहती है.

2. गुरु दीक्षा का महत्व

तंत्र और गुप्त साधनाओं में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

शास्त्रों में कहा गया है -

'गुरुमुखी मंत्र ही सिद्ध होता है.'

इसका अर्थ है कि मंत्र गुरु से प्राप्त होने पर ही पूर्ण प्रभावी माना जाता है.

3. जप और ध्यान

साधना के लिए अक्सर विशेष समय चुना जाता है जैसे -

  • ब्रह्म मुहूर्त
  • मध्यरात्रि

साधक काला, कुशा या रेशमी आसन पर बैठकर जप और ध्यान करता है ताकि उसकी ऊर्जा स्थिर बनी रहे.

गुप्त साधना के लिए विशेष स्थान

साधना की सफलता में स्थान का भी बड़ा महत्व बताया गया है.

शक्तिपीठ

भारत के कई शक्तिपीठ तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध हैं -

  • कामाख्या (असम)
  • तारापीठ (पश्चिम बंगाल)
  • उज्जैन (मध्य प्रदेश)

इन स्थानों को शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है.

सिद्धि क्षेत्र

हिमालय की कंदराएं, गंगा और नर्मदा के तट जैसे स्थानों को भी साधना के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है. प्राचीन समय से ऋषि-मुनि इन क्षेत्रों में तपस्या करते आए हैं.

एकांत स्थान

कई साधक घर में भी एक विशेष स्थान बनाते हैं जहाँ केवल साधना की जाती है. यह स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए.

श्मशान

कुछ उच्च स्तरीय तांत्रिक साधनाएं श्मशान में की जाती हैं. इसका उद्देश्य भय और मोह से ऊपर उठकर अस्तित्व के सत्य का अनुभव करना होता है.

बाबा बागेश्वर द्वारा गुप्त साधना का जिक्र किए जाने के बाद यह विषय एक बार फिर चर्चा में आया है. भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुप्त साधना को हमेशा से एक गंभीर और अनुशासित मार्ग माना गया है.

आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार यह साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन और चेतना के विस्तार का मार्ग है. इसलिए इसे हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में और पूर्ण अनुशासन के साथ ही करना उचित माना जाता है.

अंततः गुप्त साधना का मूल संदेश यही है कि वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य की अपनी चेतना के भीतर छिपी होती है और साधना उसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास है.

FAQ

1. गुप्त साधना क्या होती है?
गुप्त साधना तंत्र और शक्ति उपासना की वह आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें साधक विशेष मंत्र, नियम और अनुष्ठानों के माध्यम से साधना करता है. इसे “गुप्त” इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी विधि, मंत्र और साधना पद्धति आम लोगों के सामने प्रकट नहीं की जाती. तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि यह साधना गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ती है और इसका उद्देश्य आत्मिक शक्ति, साधना सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है.

2. क्या बिना गुरु के गुप्त साधना की जा सकती है?
तांत्रिक ग्रंथों और साधना परंपरा के अनुसार गुप्त साधना बिना गुरु के करना उचित नहीं माना जाता. कई ग्रंथों में कहा गया है कि तंत्र साधना में मंत्र दीक्षा, नियम और साधना विधि का सही ज्ञान आवश्यक होता है, जो सामान्यतः गुरु द्वारा ही दिया जाता है. बिना मार्गदर्शन के साधना करने पर साधक के लिए मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए परंपरागत रूप से इसे गुरु के निर्देशन में ही करने की सलाह दी जाती है.

3. तंत्र में गुप्त साधना को गोपनीय क्यों माना जाता है?
तंत्र शास्त्र में कई साधनाओं को गोपनीय रखने की परंपरा रही है. इसका कारण यह बताया जाता है कि कुछ मंत्र और साधना प्रक्रियाएं अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं और उनका गलत उपयोग या अधूरा ज्ञान साधक के लिए हानिकारक हो सकता है. इसी कारण तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी साधनाओं की विधि केवल योग्य साधक को ही गुरु के माध्यम से बताई जाती है, ताकि साधना का दुरुपयोग न हो और साधक सही मार्ग पर आगे बढ़ सके.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Badrinath Dham Dhirendra Krishna Shastri Astro Special Baba Bageshwar
