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Mosquito Control Tips: बारिश में घर में बढ़ रहे हैं मच्छर-मक्खी, तुरंत अपनाएं ये उपाय

How To Keep Mosquitoes Away: बारिश के साथ घर में मच्छर, मक्खियां और दूसरे कीड़े-मकौड़ों की समस्या भी बढ़ने लगती है. घर के आसपास जमा पानी, नमी और खुला पड़ा खाना इन्हें आकर्षित कर सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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Dengue And Malaria Prevention Tips At Home: मानसून का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन बारिश के साथ घर में मच्छर, मक्खियां और दूसरे कीड़े-मकौड़ों की समस्या भी बढ़ने लगती है. घर के आसपास जमा पानी, नमी और खुला पड़ा खाना इन्हें आकर्षित कर सकता है. मच्छरों की कुछ प्रजातियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैला सकती हैं. ऐसे में बारिश के दिनों में घर की साफ-सफाई के साथ कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए लोग अक्सर नीम का तेल, लौंग, दालचीनी और सिट्रोनेला जैसे घरेलू उपाय अपनाते हैं. इनमें से कुछ चीजों को लेकर रिसर्च भी हुई है, लेकिन केवल इन्हीं उपायों पर निर्भर रहने के बजाय घर में उन जगहों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, जहां से कीड़े अंदर आते हैं या उन्हें पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें

मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए सबसे पहले जमा पानी पर ध्यान दें. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेंगू से बचाव संबंधी जानकारी के अनुसार, डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर साफ और रुके हुए पानी में अंडे दे सकते हैं. इसलिए घर में पानी जमा होने वाली छोटी से छोटी जगह की नियमित जांच जरूरी है. कूलर, बाल्टी, गमलों के नीचे रखी ट्रे, एसी की ट्रे या दूसरी ऐसी जगहों पर पानी कई दिनों तक जमा न रहने दें. पानी स्टोर करने वाले बर्तनों को ढककर रखें और नियमित रूप से साफ करें. बारिश के बाद बालकनी या छत पर रखे सामान में भी पानी जमा हो सकता है, इसलिए इन जगहों को नजरअंदाज न करें.


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खिड़की-दरवाजों से बंद करें एंट्री

घर कितना भी साफ क्यों न हो, अगर खिड़कियों और दरवाजों से मच्छर-मक्खियां आसानी से अंदर आ रहे हैं तो परेशानी बनी रहेगी. खिड़कियों और वेंटिलेशन वाली जगहों पर अच्छी तरह फिट होने वाली जाली लगाना इन्हें रोकने का आसान तरीका हो सकता है. दरवाजों और खिड़कियों के आसपास कोई गैप है तो उसे भी बंद करवाएं. खासकर शाम के समय दरवाजे लंबे समय तक खुले रखने से बचें. इस तरह किसी केमिकल या घरेलू नुस्खे पर निर्भर हुए बिना ही काफी हद तक कीड़ों की एंट्री कम की जा सकती है.

खाना खुला छोड़ने की आदत बदलें

मक्खियों और कॉकरोच को खाने की चीजें और कचरा आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए किचन काउंटर पर खाना खुला न छोड़ें. पके हुए भोजन को ढककर रखें और खाने के बाद काउंटर तथा डाइनिंग टेबल पर गिरे टुकड़ों को साफ कर दें. किचन के कूड़ेदान के लिए ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करना बेहतर है. कचरा लंबे समय तक घर के अंदर जमा करके रखने से भी बचें. सिंक में रातभर गंदे बर्तन छोड़ना भी कीड़ों को आकर्षित कर सकता है, इसलिए किचन को जितना संभव हो साफ और सूखा रखें.


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घर में नमी को न करें नजरअंदाज

मानसून में घर के अंदर नमी बढ़ना आम समस्या है. बाथरूम, किचन और कम हवादार कमरों में नमी ज्यादा समय तक रह सकती है. ऐसे में एग्जॉस्ट फैन चलाना और जहां संभव हो वहां वेंटिलेशन बेहतर रखना फायदेमंद हो सकता है. लकड़ी के फर्नीचर को भी लगातार नमी से बचाना चाहिए. नम लकड़ी दीमक के लिए अनुकूल हो सकती है. इसलिए लकड़ी के फर्नीचर को सूखा रखें और दीवार में सीलन होने पर फर्नीचर को उससे सटाकर रखने से बचें.

नीम का तेल कहां आ सकता है काम?

नीम के तेल को लेकर हुई कुछ रिसर्च में लकड़ी को दीमक से बचाने में इसके संभावित फायदे सामने आए हैं. ऐसे में इसे लकड़ी के फर्नीचर की सुरक्षा के लिए बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, अगर फर्नीचर में पहले से बहुत ज्यादा दीमक लग चुकी है तो केवल नीम के तेल पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना बेहतर हो सकता है.

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लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

लौंग और दालचीनी को भी अक्सर कीड़ों को भगाने के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कुछ अध्ययनों में लौंग और दालचीनी से जुड़े उत्पादों ने अनाज में लगने वाले कुछ कीड़ों के खिलाफ असर दिखाया है. इसलिए चावल, दाल या आटा जैसी चीजों को सुरक्षित रखने में इनका सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, पूरे कमरे में दालचीनी पाउडर छिड़क देने से हर तरह के मच्छर और मक्खियां दूर हो जाएंगी, इसका पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं है. इसलिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल उसी काम के लिए करना बेहतर है, जिसके लिए उनके प्रभाव के प्रमाण मौजूद हैं.

एसेंशियल ऑयल भी हो सकते हैं विकल्प

सिट्रोनेला, लैवेंडर, पेपरमिंट और लेमनग्रास जैसे कुछ एसेंशियल ऑयल पर मच्छरों को दूर रखने को लेकर रिसर्च हुई है. कुछ स्टडी में इनमें मच्छर भगाने वाले गुण पाए गए हैं. हालांकि, इनका प्रभाव इस्तेमाल के तरीके और मात्रा पर निर्भर कर सकता है. केवल कमरे के कोनों में बहुत पतला तेल छिड़क देना मच्छरों को रोकने का पक्का तरीका नहीं माना जा सकता.

बारिश में मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए किसी एक घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय कई छोटी आदतों को एक साथ अपनाना ज्यादा उपयोगी हो सकता है. घर के आसपास पानी जमा न होने देना, खिड़की-दरवाजों पर जाली लगाना, खाना ढककर रखना, कचरा नियमित निकालना और घर में नमी कम रखना सबसे जरूरी कदम हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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