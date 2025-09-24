हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSymptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण

Symptoms of Burning Mouth Syndrome: बर्निंग माउथ सिंड्रोम में मुंह में जलन, सूखापन और स्वाद में बदलाव जैसे लक्षण दिखते हैं. जानें इसके संकेत के बारे में...

By : मीनू झा  | Updated at : 24 Sep 2025 05:04 PM (IST)
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मुंह में बिना किसी कारण लगातार जलन हो रही है? कभी जीभ में, कभी होंठों पर या कभी पूरे मुंह के अंदर? अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन यह बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी हो सकती है. यह एक जटिल स्थिति है, जिसमें मुंह में जलन के साथ-साथ स्वाद में बदलाव और सूखापन भी महसूस होता है.

लगातार जीभ में जलन: कई बार जीभ के ऊपरी हिस्से में लगातार जलन महसूस होती है. यह लक्षण सबसे आम है और दिनभर परेशान कर सकता है.
मुंह का सूखापन: बर्निंग माउथ सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को अक्सर मुंह में सूखापन महसूस होता है, जैसे कि पानी की कमी हो रही हो.
स्वाद में बदलाव: कभी-कभी मुंह का स्वाद बदल जाता है, जैसे कड़वाहट, धातु जैसा स्वाद या कुछ भी सही स्वाद न आना.
मुंह के अलग-अलग हिस्सों में चुभन: केवल जीभ ही नहीं, बल्कि होंठ, तालू और गालों के अंदर भी चुभन या जलन का अनुभव हो सकता है.
लंबे समय तक समस्या रहना: यह समस्या कुछ घंटों तक नहीं बल्कि हफ्तों या महीनों तक लगातार रह सकती है, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
खाने-पीने में दिक्कत: मुंह की जलन और स्वाद में बदलाव की वजह से खाने-पीने में दिक्कत और भूख न लगने जैसी समस्या हो सकती है.
तनाव और नींद पर असर: लगातार जलन और असहजता तनाव और नींद की समस्या भी पैदा कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य और बिगड़ता है.
Published at : 24 Sep 2025 05:04 PM (IST)
