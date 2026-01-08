हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज

Lungi Ngidi Taking Hattrick In SA20: दक्षिण अफ्रीका को टी20 लीग SA20 में लुंगी एनगिडी ने इतिहास रच दिया है. इसी के साथ, टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 08 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

Lungi Ngidi Created History By Taking A Hattrick In SA20: डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच SA20 का 16वां मैच बुधवार यानी 7 जनवरी, 2026 को डरबन के किंग्समेड स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के ही तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है. भले ही आज इस खिलाड़ी से वर्ल्ड क्रिकेट वाकिफ है, लेकिन जब लुंगी ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, तब उनके लिए हालात विपरीत थे. उन्हीं हालातों ने बल्लेबाज बनने का सपना देखने वाले लुंगी एनगिडी को तेज गेंदबाज बना दिया था.

दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली मां के बेटे ने रचा इतिहास

लुंगी एनगिडी के परिवार की शुरुआत में माली हालत अच्छी नहीं थी. उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था. मां दूसरों के घरों बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाती थी तो पिता एक स्कूल के रखरखाव का काम करते थे. बल्लेबाज बनने का सपना देखने वाले एनगिडी के पास पैसे नहीं होते थे कि वो बैट खरीद सके. ऐसे में उन्होंने बल्लेबाजी का मोह छोड़कर तेज गेंदबाज बन गए थे. अब उसी गेदंबाज ने दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है.

SA20 में पहली हैट्रिक लेने वाले बने गेंदबाज

SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स की ओर से खेल रहे लुंगी एनगिडी ने डर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ हैट्रिक ली है. ये कारनामा उन्होंने डर्बन सुपर जायंट्स की इनिंग के 18वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर किया. सबसे पहले उन्होंने डेविड विजे को आउट किया, फिर सुनील नरेन को चलता किया. इसके बाद, गेराल्ड कोएट्जी को आउट करने के साथ ही लुंगी एनगिडी SA20 लीग के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए.

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स से खेलेंगे लुंगी एनगिडी

आईपीएल 2026 में भी लुंगी एनगिडी खेलते नजर आएंगे. वो इस सीजन आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे. अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ था. जिसमें दिल्ली कैपिटल ने लुंगी एनगिडी को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था.

Published at : 08 Jan 2026 12:31 PM (IST)
