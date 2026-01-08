भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर इन दिनों कई तरह की अफवाहें देखने और सुनने को मिल रही है. हाल ही खबरें आईं कि एक्टर ने पत्नी ज्योति सिंह संग तलाक के बीच गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली. हालांकि, एक्टर ने इन विवादों पर खुद से अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है.

लेकिन,उनके चाचा का रिएक्शन देखने को मिला. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक्टर का तलाक होने वाला है, उसके बाद अच्छे से तीसरी शादी करेंगे..धर्मेंद्र सिंह ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह की पर्सनल लाइफ, उनकी पहली पत्नी के निधन और दूसरी पत्नी ज्योति संग तलाक केस के साथ-साथ बर्थडे पार्टी में मौजूद रहीं महिमा सिंह के बारे में खुलकर बात की.

धर्मेंद्र सिंह ने कहा,'हमको तो नहीं लगता है कि तीसरा चौथा शादी किया है. अरे स्टारडम है, हीरो है, किसी के साथ थोड़ा ठुमका लगा लिया, नाच गा लिया, शूटिंग कर लिया, तो मिर्च मसाला लागाकर विरोधी लोग कहता है-शादी कर लिया. ऐसा बच्चा नहीं है वो. जो कुछ भी चल रहा है वो यूट्यूबर्स की देन है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है.'

शादी होगी तो हमें पता नहीं चलेगा क्या?

बिल्कुल झूठी खबर है. शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है कि कभी भी कर ली जाए और घर के बड़े बुजुर्गों या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी न हो. ऐसा होगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा क्या?मैटर है, एक दो महीने में सुलझ जाएगा. तो फिर शहनाई बजेगी, शादी होगी.

पवन सिंह एक दम नशे में हैं....पास में खड़ी महिला कौन है? क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है? pic.twitter.com/bOqPrDtUdu — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) January 5, 2026

अपने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा,'पवन सिंह अच्छे हैं. ये शादी की बात मीडिया के जरिए ही पता चली है. लेकिन पवन ने शादी नहीं की है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पवन सिंह जमीन से उठकर वहां तक पहुंचे हैं. कोई साबित थोड़ी हुआ है कि 3 शादी किया है.

पवन सिंह की बर्थडे पार्टी से वायरल हुई महिमा सिंह को लेकर उनके चाचा ने कहा कि वो कोई हीरोइन होगी हम लोग उस वक्त मौके पर नहीं थे. इधर-उधर थे. बर्थडे पार्टी में हजारों लोग मौजूद होते हैं, कौन मेहमान है कौन कलाकार है, हर किसी की पहचान करना मुश्किल होता है.

