क्या रोजाना हल्दी वाला पानी पीना नुकसानदायक? जानें सही मात्रा और साइड इफेक्ट्स

अगर आप भी खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीते हैं, तो इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है. हम सभी जानते हैं कि हल्दी हमारी सेहत और बीमारियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है. यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और एक तरह से सुपर फूड का काम करती है.

लेकिन अगर आप रोज जरूरत से ज्यादा हल्दी वाला पानी पीते हैं, तो इसके कई नुकसान शरीर में देखने को मिल सकते हैं. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन अगर बड़ी मात्रा में शरीर में जाता है, तो यह लिवर की सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है. इससे पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, दर्द, गैस और जलन पैदा हो सकती हैं.

आयरन की कमी का खतरा

हल्दी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर देती है. मतलब अगर आप ज्यादा मात्रा में हल्दी का सेवन करते हैं, तो खाने में मौजूद आयरन शरीर में ठीक से नहीं पहुंच पाता. इससे एनीमिया की समस्या हो सकती है. इसी वजह से जिन लोगों में पहले से आयरन की कमी है या एनीमिया की समस्या रहती है, उनके लिए हल्दी का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

लिवर पर पड़ता है असर

अगर आप हल्दी का ज्यादा सेवन करते हैं, चाहे वह दूध के साथ हो या पानी के साथ, तो इससे लिवर पर गहरा असर पड़ सकता है. लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने और भोजन को पचाने में मदद करता है. जरूरत से ज्यादा हल्दी लिवर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है.

स्किन से जुड़ी समस्याएं

ज्यादा मात्रा में हल्दी वाला पानी पीने से या कच्ची हल्दी के ज्यादा सेवन से स्किन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इससे त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और अन्य चर्म रोग हो सकते हैं.

किडनी स्टोन का खतरा

अगर आपको किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या है, तो इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप हल्दी का ज्यादा सेवन तो नहीं कर रहे हैं. हल्दी में ऑक्सालेट नाम का तत्व होता है. जब यह शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, तो यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट बना सकता है, जिससे किडनी स्टोन होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. हल्दी सीमित मात्रा में ठीक है, लेकिन रोजाना जरूरत से ज्यादा सेवन किडनी पर असर डाल सकता है.

ब्लड शुगर पर असर

शोध के अनुसार हल्दी का पानी हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. सही मात्रा में हल्दी का सेवन ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर को संतुलित रखता है. लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में हल्दी वाले पानी का सेवन करते हैं, तो यह ब्लड शुगर के स्तर को जरूरत से ज्यादा गिरा भी सकता है, जो खतरनाक हो सकता है.

खून पतला होने की समस्या

हल्दी प्राकृतिक रूप से खून को पतला करती है. लेकिन अगर आप पहले से ही खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको हल्दी का सेवन बहुत सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. ज्यादा हल्दी लेने से ब्लीडिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

हल्दी कितनी मात्रा में लें?

हल्दी हमारी सेहत के लिए जरूरी है और आयुर्वेद व मेडिकल साइंस दोनों ही इसे फायदेमंद मानते हैं. लेकिन अगर आप रोज हल्दी वाला पानी दवा की तरह पीते हैं, तो यह शरीर में कई बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर आप हल्दी वाला पानी पीना चाहते हैं, तो इसकी मात्रा सीमित रखें. रोज एक चुटकी या ज्यादा से ज्यादा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर शरीर के लिए काफी होती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

