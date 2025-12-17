नंदमुरी बालकृष्ण की ‘अखंडा 2’ भारी उम्मीदों के बीच रिलीज़ हुई थी. इसकी शुरुआत दमदार हुई थी और ओपनिंग वीकेंड पर भी इसने ठीक कमाई की थी. हालांकि इसके बाद इसकी कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन फिर भी वीकडेज में भी ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को इसने कितनी कमाई की है?

‘अखंडा 2’ ने रिलीज के 5वें दिन कितनी की कमाई?

नंदमुरी बालकृष्ण की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बोयापति के निर्देशन के साथ ही थमन के पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक का मेल, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और यही वजह है कि 'अखंडा 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि रणवीर सिंह की धुरंधर के आगे भी 'अखंडा 2: थांडवम' बॉक्स ऑफिस पर पूरा दम दिखा रही है. नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर इस फिल्म ने महज पांच दिनों में 70 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पांचवें दिन (मंगलवार) को अनुमानित 4.35 करोड़ रुपये का भारतीय नेट कलेक्शन किया है. इससे पहले, चौथे दिन, सोमवार को इसने 5.25 करोड़ रुपये कमाए थे. गौरतल है कि फिल्म की कमाई में गिरावट के बावजूद, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल कमाई अब 70.70 करोड़ रुपये हो गई है.

‘अखंडा 2’ डे वाइज कलेक्शन

पहला दिन- 30.5 करोड़ (पेड प्रीव्यू से 8 करोड़ के साथ)

दूसरा दिन- 15.5 करोड़

तीसरा दिन- 15.1 करोड़

चौथा दिन -5.25 करोड़

पांचवां दिन- 4.35 करोड़

कुल कलेक्शन- 70.70 करोड़

‘अखंडा 2’ 100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर

‘अखंडा 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है. ये फिल्म रिलीज के 5 दिनों में 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ये 100 करोड़ी बन जाएगी. हालांकि इस आंकड़े को छूने के लिए अभी ‘अखंडा 2’ को 30 करोड़ और कमाने होंगे. उम्मीद है की दूसरे वीकेंड में तेजी दिखाते हुए फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. इसी के साथ दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण का 100 करोड़ी फिल्म देने का सपना भी पूरा हो सकता है. ट



