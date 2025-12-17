मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मंगलवार (16 दिसंबर 2025) की शाम महोबा पहुंचे. मंत्री राठौर ने विरमा भवन में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की. बैठक में नगर विकास से जुड़ी योजनाओं, कार्यों की प्रगति और जनसमस्याओं के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप भी लगाया.



मंत्री राकेश राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों पर संवाद किया. उन्होंने कहा कि पहले कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती थी कि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन अब अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यकर्ताओं और आम जनता की बात गंभीरता से सुनें और त्वरित समाधान करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और संगठन मिलकर कार्यकर्ताओं के सम्मान और समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं.

प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से बढ़ा कार्यकर्ताओं का मनोबल

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर मंत्री राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी में जो भी नया होता है, वह सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है. प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, जो आने वाले चुनावों में साफ नजर आएगा.

यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा

उन्होंने कहा, "बीजेपी में यह कभी तय नहीं होता कि कौन कहां तक पहुंचेगा, चर्चा किसी और की होती है और सामने कोई और आता है, यही पार्टी की विशेषता है." योगी सरकार के मंत्री ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दावा किया कि प्रदेश में माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है और पार्टी तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.

समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय परिवारवाद और जातिवाद हावी था, जबकि भाजपा में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम होता है. सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर समाज तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मनोबल ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर प्रदेश और केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है. आपको बता दें कि महोबा पहुंचने पर मंत्री राकेश राठौर का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.