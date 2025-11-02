एक्सप्लोरर
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा का नाम भारत के टॉप बिजनेसमैने में शामिल है. 70 साल के आनंद महिंद्रा पूरी तरफ फिट दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनके इस सेहत का राज क्या है.
बिजनेसमैन अनंद महिंद्रा अपनी सादगी, अपनापन और सोशल मीडिया पर दोस्ताना अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 70 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस सबका ध्यान खींच लेती है. वे खुद कहते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बस एक संतुलित रूटीन, शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना और लगातार अभ्यास ही उनकी ऊर्जा का राज है.
Published at : 02 Nov 2025 02:22 PM (IST)
