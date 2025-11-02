इस साल की शुरुआत में जब उनसे उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा "मैं कोई फिटनेस गुरु नहीं हूं, लेकिन हफ्तेभर के रूटीन में कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और योग को घुमाकर करता हूं. सबसे जरूरी हिस्सा है, हर सुबह 20 मिनट ध्यान." उनकी ये बात बताती है कि सही प्लानिंग और उसको लगातार करने से उम्र बढ़ने के बावजूद फिट रहा जा सकता है.