हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थAnand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा

Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा

Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा का नाम भारत के टॉप बिजनेसमैने में शामिल है. 70 साल के आनंद महिंद्रा पूरी तरफ फिट दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनके इस सेहत का राज क्या है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Nov 2025 02:22 PM (IST)
Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा का नाम भारत के टॉप बिजनेसमैने में शामिल है. 70 साल के आनंद महिंद्रा पूरी तरफ फिट दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनके इस सेहत का राज क्या है.

बिजनेसमैन अनंद महिंद्रा अपनी सादगी, अपनापन और सोशल मीडिया पर दोस्ताना अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 70 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस सबका ध्यान खींच लेती है. वे खुद कहते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बस एक संतुलित रूटीन, शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना और लगातार अभ्यास ही उनकी ऊर्जा का राज है.

1/6
इस साल की शुरुआत में जब उनसे उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा
इस साल की शुरुआत में जब उनसे उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा "मैं कोई फिटनेस गुरु नहीं हूं, लेकिन हफ्तेभर के रूटीन में कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और योग को घुमाकर करता हूं. सबसे जरूरी हिस्सा है, हर सुबह 20 मिनट ध्यान." उनकी ये बात बताती है कि सही प्लानिंग और उसको लगातार करने से उम्र बढ़ने के बावजूद फिट रहा जा सकता है.
2/6
अनंद महिंद्रा अपनी कसरत को एक ही ढर्रे पर नहीं रखते. कभी स्विमिंग और इलिप्टिकल मशीन पर कार्डियो करते हैं, तो कभी वजन उठाकर मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. साथ ही योग और स्ट्रेचिंग से लचीलापन और संतुलन बनाए रखते हैं. यह विविधता उनके शरीर को सक्रिय रखती है और किसी एक हिस्से पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ने देती.
अनंद महिंद्रा अपनी कसरत को एक ही ढर्रे पर नहीं रखते. कभी स्विमिंग और इलिप्टिकल मशीन पर कार्डियो करते हैं, तो कभी वजन उठाकर मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. साथ ही योग और स्ट्रेचिंग से लचीलापन और संतुलन बनाए रखते हैं. यह विविधता उनके शरीर को सक्रिय रखती है और किसी एक हिस्से पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ने देती.
3/6
उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चिंता होती है मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत कम होना. वे इस चुनौती से निपटने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं. फिटनेस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वेट ट्रेनिंग बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे गिरने और हड्डियां कमजोर होने का खतरा कम हो जाता है.
उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चिंता होती है मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत कम होना. वे इस चुनौती से निपटने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं. फिटनेस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वेट ट्रेनिंग बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे गिरने और हड्डियां कमजोर होने का खतरा कम हो जाता है.
4/6
दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए वे स्विमिंग और इलिप्टिकल ट्रेनिंग करते हैं. ये दोनों एक्सरसाइज शरीर पर ज्यादा दबाव डाले बिना दिल और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती हैं. लगातार कार्डियो करने वाले लोग न सिर्फ हार्ट डिजीज से बचते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज्यादा चुस्त बने रहते हैं.
दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए वे स्विमिंग और इलिप्टिकल ट्रेनिंग करते हैं. ये दोनों एक्सरसाइज शरीर पर ज्यादा दबाव डाले बिना दिल और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती हैं. लगातार कार्डियो करने वाले लोग न सिर्फ हार्ट डिजीज से बचते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज्यादा चुस्त बने रहते हैं.
5/6
योग और स्ट्रेचिंग उनके रूटीन का वह हिस्सा है, जो उन्हें शरीर से लचीला और दिमाग से शांत रखता है. उम्र बढ़ने पर अक्सर बैलेंस और पोस्चर बिगड़ने लगता है, लेकिन योग की वजह से महिंद्रा आज भी फुर्तीले और संतुलित बने हुए हैं. साथ ही गहरी सांस और धीमी हरकतों से तनाव भी काफी कम हो जाता है.
योग और स्ट्रेचिंग उनके रूटीन का वह हिस्सा है, जो उन्हें शरीर से लचीला और दिमाग से शांत रखता है. उम्र बढ़ने पर अक्सर बैलेंस और पोस्चर बिगड़ने लगता है, लेकिन योग की वजह से महिंद्रा आज भी फुर्तीले और संतुलित बने हुए हैं. साथ ही गहरी सांस और धीमी हरकतों से तनाव भी काफी कम हो जाता है.
6/6
हालांकि, महिंद्रा के मुताबिक सबसे अहम है सुबह का ध्यान. वे रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं. इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि पूरे जीवन पर दिखता है. उनका मानना है कि ध्यान करने से मेंटल प्रेशर हल्का होता है, सोच साफ होती है और दिन की शुरुआत सकारात्मक एनर्जी के साथ होती है.
हालांकि, महिंद्रा के मुताबिक सबसे अहम है सुबह का ध्यान. वे रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं. इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि पूरे जीवन पर दिखता है. उनका मानना है कि ध्यान करने से मेंटल प्रेशर हल्का होता है, सोच साफ होती है और दिन की शुरुआत सकारात्मक एनर्जी के साथ होती है.
