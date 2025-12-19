‘क्रेजी किया रे’, ‘बीड़ी जलाईले’ और ‘शीला की जवानी’ जैसे बॉलीवुड हिट्स देने वाली बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान इन दिनों अपने ‘I Am Home Tour’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस टूर के दौरान वो अलग-अलग शहरों में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली हैं. गाना गाना और स्टेज पर परफॉर्म करना. ये दोनों ही आसान काम नहीं हैं. यही वजह है कि उनकी फिटनेस, डाइट और एनर्जी को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है.

एबीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनिधि ने न सिर्फ अपने बिजी शेड्यूल के बीच फिट रहने के सीक्रेट बताए, बल्कि यह भी खुलासा किया कि शो वाले दिनों में वह खाने से परहेज क्यों करती हैं. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया, वर्कआउट और ओटीटी देखने की अपनी आदतों पर भी खुलकर बात की.

सुनिधि चौहान ने कि सोशल मीडिया लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है. अब स्टार बनने के लिए किसी ब्रेक की जरूरत नहीं है. अगर टैलेंट है, तो लोग इसके जरिए ही पॉपुलर हो सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं.

स्टेज पर इतनी एनेर्जेटिक कैसे रहती हैं सुनिधि चौहान?

जब सुनिधि से ये पूछा कि वह इतनी एनर्जी कैसे लाती हैं और घंटों तक लाइव परफॉर्म करने का सीक्रेट क्या है? तो इस पर सिंगर ने कहा कि 'जितना कम खाओगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी.'

सुनिधि चौहान ने कहा, ‘शरीर में एनर्जी तब आती है जब आपका शरीर खाने से भरा न हो. आपको बैलेंस्ड तरीके से खाना चाहिए. मेरा यही टारगेट है. कभी-कभार मैं भी इसमें फेल हो जाती हूं, लेकिन कम से कम शो वाले दिनों में मैंने महसूस किया है कि अगर मैं बहुत खा लूं तो ठीक नहीं लगता, इसलिए नहीं खाती.’

क्रेविंग्स होती हैं? इस पर सुनिधि कहती हैं- नहीं.

शो के दिन सिंगर का क्या डाइट प्लान क्या होता है? इस सवाल पर वो कहती हैं, ‘मैं शो के बाद ही खाना खाती हूं, क्योंकि स्टेज पर मुझे हल्का महसूस करना होता है. आम दिनों में नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना नॉर्मल रूटीन के अनुसार चलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूं कि दिन में बस दो ही मील्स लूं. दोपहर का खाना हो गया तो बस, और फिर कोशिश करती हूं कि डिनर सात या साढ़े सात बजे तक हो जाए. शो डे पर तो मैं खाना नहीं खाती.’

वर्कआउट कभी मिस नहीं करती- सुनिधि चौहान

इतने बिजी शेड्यूल में अपनी फिटनेस को कैसे मैनेज करती हैं, इस पर उनका कहना है, ‘करना पड़ता है.’ एबीपी लाइव के साथ इंटरव्यू के दौरान सुनिधि ने स्ट्रेचिंग भी की.

सुनिधि का कहना है कि चाहें वो जितनी भी थकी हुई हों वो वर्कआउट जरुर करती हैं. वो कहती हैं, ‘शो वाले दिन वर्कआउट बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मुझे जगा देता है. मेरा शरीर तभी जागता है जब मैं वर्कआउट करती हूं. उसके बिना दिन बहुत थका देने वाला हो जाता है. अभी ये इंटरव्यू खत्म होंगे तो मुझे होटल जाकर डिनर और फिर वर्कआउट करना होगा, वो मैं मिस नहीं कर सकती. और वो मेरे लिए अच्छा ही है. मैं चाहूं तो छोड़ दूं, मगर फिर असर मुझ पर ही पड़ेगा.’

ओटीटी पर क्या देखती हैं सुनिधि चौहान

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ओटीटी पर कुछ देखती हैं और हाल-फिलहाल क्या देखा है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत देखती हूं. अगर कुछ अच्छा आता है, तो मैं उसे डाउनलोड करती हूं और पूरा देखकर ही छोड़ती हूं. अभी मैं Netflix पर The Beast In Me देख रही हूं. काफी इंटरेस्टिंग है. मुझे मर्डर मिस्ट्री और हॉरर पसंद है.’

मैं तो 24 घंटे की शिफ्ट करती हूं- सुनिधि चौहान

इन दिनों 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर भी हर तरफ काफी चर्चा रहती है. जब हमने सुनिधि से पूछा कि 'क्या सिंगर्स की भी कोई शिफ्ट होती है? क्या उन्हें शिफ्ट से ज्यादा काम करना पड़ता है?' तो उन्होंने इसे हंसी-मजाक में टाल दिया. उन्होंने कहा, ‘नहीं, मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन एक मां होने के नाते मेरी शिफ्ट 24 घंटे की रहती है. फिजिकली न भी रहूं, तो मानसिक तौर पर तो रहती ही हूं.’





सुनिधि चौहान ‘I Am Home Tour’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. एबीपी नेटवर्क के एंटरटेनमेंट वर्टिकल ‘BAE’ के साथ सुनिधि चौहान का ये पहला कॉन्सर्ट टूर है. ये टूर दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच तक चलेगा. सुनिधि चौहान इस टूर के दौरान अपनी आइकॉनिक आवाज, दमदार स्टेज प्रेजेंस और सुपर हिट्स गानों के साथ देशभर के फैन्स से रूबरू होंगी.

यह टूर भारत के 10 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता में आयोजित किया जाएगा.