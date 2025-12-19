Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...

संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन में अपने चैंबर में पार्टियों के नेताओं और संसद सदस्यों के साथ बैठक की. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, आजमगढ़ सांसद धर्मंद्र राय, घोसी सांसद राजीव राय समेत कई नेता मौजूद रहे.

इस बैठक के संदर्भ में सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक धर्मंद्र यादव ने सदन का सत्र बढ़ाने की मांग कही. सूत्रों के अनुसार बैठक में धर्मेंद्र यादव ने सत्र बढ़ाने की बात कही. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सत्र बहुत छोटा था. लंबा होना चाहिए. इस पर पीएम मोदी हंसते हुए कहा कि हां नारा लगाने के लिए.... हालांकि इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया. उन्होंने कहा कि मैं नारा और सदन में भाषण दोनों देती हूं.

धर्मेंद्र यादव बोले- एक परंपरा रही है...

बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए धर्मंद्र यादव ने भी प्रतिक्रिया गदी. उन्होंने कहा कि एक परंपरा रही है कि स्पीकर सभी दलों के साथ सदन की समाप्ति पर बैठक करते हैं. जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. कई बातें हुई है. जो हम बाहर नहीं बता सकते.

लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 111 प्रतिशत रही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 15 बैठकें हुईं. उन्होंने कहा, ‘आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की कार्य उत्पादकता लगभग 111 प्रतिशत रही.’ वंदे मातरम् की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की.संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत एक दिसंबर को हुई थी.