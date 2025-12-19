हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPundrik Goswami Controversy: गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या है नियम, किसे दिया जाता है और किसे नहीं? कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी मामले के बीच जानें जवाब

Pundrik Goswami Controversy: गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या है नियम, किसे दिया जाता है और किसे नहीं? कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी मामले के बीच जानें जवाब

Pundrik Goswami Controversy: हाल ही में उत्तर प्रदेश में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. आइए जानते हैं कि आखिर गार्ड ऑफ ऑनर क्या है और यह किसे दिया जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Pundrik Goswami Controversy: उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई एक घटना ने तीखी राजनीतिक और संवैधानिक बहस छेड़ दी है. दरअसल हाल ही में कथा वाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. वर्दी पहने पुलिसकर्मियों की एक निजी धार्मिक उपदेशक को सलाम करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर क्या है और यह किसे दिया जाता है.

गार्ड ऑफ ऑनर क्या है और यह क्यों दिया जाता है 

गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक समारोह परंपरा है जो सेना और राज्य प्रोटोकॉल में निभाई जाती है. भारत में इसका मतलब गणतंत्र की ओर से आधिकारिक सम्मान दिखाना है, न कि कोई व्यक्तिगत तारीफ. यह संविधान, सशस्त्र बल और राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है. यह सम्मान रक्षा मंत्रालय, सैन्य नियमावली और सरकारी समारोह दिशा निर्देशों के तहत स्थापित प्रोटोकॉल मानदंडों द्वारा रेगुलेट होता है. इस परंपरा के पीछे बड़ा सिद्धांत यह है कि सम्मान किसी पद या बलिदान से जुड़ा होता है ना कि लोकप्रियता या फिर धार्मिक स्थिति से.

आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार कौन है 

भारत में गार्ड ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जो संवैधानिक या फिर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पदों पर है. इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल है. यह आधिकारिक यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जैसे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को भी दिया जाता है. 

राजनीतिक पदों के अलावा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को कमांड परिवर्तन या फिर सेवानिवृत्ति परेड जैसे बड़े समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. इसी के साथ सशस्त्र बल, अर्ध सैनिक बल और पुलिस कर्मियों के सदस्य जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाते हैं उन्हें भी अपने बलिदान के सम्मान के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.

गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कौन पात्र नहीं है 

भारतीय प्रोटोकॉल साफ तौर से कहता है कि निजी व्यक्ति चाहे उनके धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव कुछ भी हो गार्ड ऑफ ऑनर के हकदार नहीं है. इसमें धार्मिक उपदेशक, आध्यात्मिक नेता, कथावाचक, बाबा,‌ सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर हस्तियां शामिल हैं. 

कैसे दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर 

गार्ड ऑफ ऑनर का पैमाना गणमान्य व्यक्ति के पद पर निर्भर करता है. भारत के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 150 कर्मियों का दल शामिल होता है. इस दल को सेना, नौसेना और वायु सेना से बराबर संख्या में कर्मियों को लेकर बनाया जाता है. इसी के साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को 100 कर्मियों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. वहीं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाकी गणमान्य व्यक्तियों को आमतौर पर 50 कर्मियों के दल का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: नेपाल में क्यों था भारतीय नोटों पर प्रतिबंध, जानें वहां कितनी है रुपये की वैल्यू?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Tags :
Guard Of Honour Political Controversy Pundrik Goswami Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
बॉलीवुड
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
फैशन
New Year Party Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
यूटिलिटी
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
ट्रेंडिंग
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget