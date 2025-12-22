भारत के पड़ोसी मुल्क और दुनिया के एकमात्र हिंदू देश नेपाल में इंडियन करेंसी की वैल्यू ज्यादा है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भारत के 1 रुपये की वैल्यू 1.59 रुपया है, वहीं भारत में 1 नेपाली करेंसी की कीमत महज 62 पैसे हैं. इससे से साफ पता चलता है कि भारतीय रुपया नेपाली करेंसी से ज्यादा ताकतवर है. नेपाल राष्ट्र बैंक की तय की गई आधिकारिक दर के अनुसार अगर आपके पास भारत के 100 रुपये हैं तो नेपाल में उसकी कीमत लगभग 160 नेपाली रुपये बनती है.

नेपाली रुपया नेपाल राष्ट्र बैंक जारी करता है, जो कि नेपाल का केंद्रीय बैंक है. यह बैंक नोटों को डिजाइन करने, छापने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है. नेपाल में जब कोई आदमी बैंक, मनी एक्सचेंज काउंटर या सीमा क्षेत्र के छोटे एक्सचेंज सेंटर से भारतीय रुपये को नेपाली रुपये में बदलता है तो उसमें कुछ कटौती हो जाती है. यह कटौती एक्सचेंज चार्ज और कमीशन के रूप में होती है. इसी कारण 100 भारतीय रुपये बदलने पर आमतौर पर 156 से 159 नेपाली रुपये ही मिलते हैं. कई बार जगह और मांग के हिसाब से यह रकम थोड़ी ऊपर-नीचे भी हो सकती है. इस तरह से अगर कोई भारतीय नेपाल में 1 लाख रुपये लेकर जाता है तो वहां उसकी कीमत 1 लाख 59 हजार 461 होगा. हालांकि, एक्सचेंज के बाद उसे तय कीमत से कुछ कम ही मिलेगा.

भारतीय करेंसी के एक्सचेंज रेट में अंतर

अगर बड़ी रकम की बात करें तो यही अंतर और साफ दिखता है. उदाहरण के तौर पर 200 भारतीय रुपये की सरकारी कीमत नेपाल में 320 नेपाली रुपये होती है, लेकिन एक्सचेंज कराने पर यह रकम घटकर करीब 312 से 318 रुपये के बीच रह जाती है. इसी तरह 500 भारतीय रुपये के बदले 800 नेपाली रुपये मिलने चाहिए, वहीं असल में यह रकम करीब 780 से 795 नेपाली रुपये तक ही पहुंचती है.

नेपाल सरकार के फैसले से राहत

नेपाल सरकार के कैबिनेट फैसले के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति 200 और 500 रुपये के 25,000 रुपये तक भारतीय नोट अपने पास रख सकता है. यह नियम भारतीय और नेपाली नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होगा. इस फैसले के बाद भारत से नेपाल यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले नेपाल में 500 और 200 के नोटों को लेकर सख्त पाबंदियां थीं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती थी.

