हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थगाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Nov 2025 07:48 AM (IST)
यूरिक एसिड का बढ़ना शरीर में यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा को दर्शाता है. शरीर में यह एक्स्ट्रा यूरिक एसिड ब्लड में जमा होकर क्रिस्टल बनता है जो जोड़ो या किडनी में जमा होकर दर्द, सूजन या पथरी का कारण बनते हैं. इसे कंट्रोल न करने पर यह गाउट का रूप ले सकता है. गाउट और किडनी रोग को रोकने के लिए यूरिक एसिड की शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गाउट अटैक से पहले यूरिक एसिड के कौन से शुरुआती लक्षण दिखते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

1/5
यूरिक एसिड का पहला संकेत किसी एक जोड़ में अचानक तेज दर्द होना है जो अक्सर बड़े पैर के अंगूठे में शुरू होता है. यह दर्द रात में अचानक शुरू हो सकता है और चुभन जैसा महसूस हो सकता है. यह दर्द यूरिक एसिड क्रिस्टल के जोड़ में जमने और सूजन पैदा करने के कारण होता है. यह दर्द टखनों, घुटनों, कोहनियाें और उंगलियों में भी महसूस हो सकता है.
2/5
गाउट में जोड़ों की सूजन भी आम होती है, जिससे स्किन में बदलाव आते हैं. इसमें स्किन लाल दिख सकती है और यह सूजन के साथ हो सकती है. छूने पर यह गर्म भी महसूस हो सकता है. यह लाल सूजी हुई स्किन जोड़ों को सामान्य से बड़ा या फुला हुआ दिखा सकती है. यह यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण होने वाली सूजन की प्रतिक्रिया होती है. कई बार स्किन इतनी कस जाती है कि हल्का सा स्पर्श भी दर्द का अहसार कराता है.
3/5
कई रिसर्च बताती है कि जोड़ों में अकड़न और कार्यक्षमता का कम होना गाउट और यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करता है. यह लक्षण अक्सर दर्द के गंभीर होने से ठीक पहले दिखाई देता है. यह अकड़न आमतौर पर सुबह के समय होती है और जोड़ इसमें गर्म महसूस हो सकते हैं. इससे जोड़ को हिलाना या रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है. वहीं यूरिक एसिड क्रिस्टल की जलन के कारण यह सूजन होती है.
4/5
वहीं यूरिक एसिड का हाई लेवल पेशाब की बनावट को बदल सकता है. इसमें पेशाब धुंधला या गहरा दिखाई दे सकता है और पेशाब में बदबू भी आ सकती है. इसके साथ ही पेशाब में जलन भी महसूस हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हाई यूरिक एसिड किडनी स्टोन का कारण बन सकता है. पथरी होने पर पीठ या बगल में दर्द, उल्टी और बार-बार पेशाब आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.
5/5
जोड़ में गर्माहट या जलन महसूस होना हाई यूरिक एसिड लेवल का संकेत हो सकता है. इसमें जोड़ शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा गर्म महसूस हो सकता है और यह दर्द शुरू होने से पहले की सूजन की ओर इशारा करता है. वहीं यूरिक एसिड क्रिस्टल उत्तकों को परेशान करते हैं, जिससे उनमें सूजन आ जाती है. इसे लेकर डॉक्टर सलाह देते हैं कि पैर या टखने में हल्के दर्द या असुविधा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
Published at : 19 Nov 2025 07:48 AM (IST)
Uric Acid Symptoms Gout Attack Sudden Joint Pain

