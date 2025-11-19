एक्सप्लोरर
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
यूरिक एसिड का पहला संकेत किसी एक जोड़ में अचानक तेज दर्द होना है जो अक्सर बड़े पैर के अंगूठे में शुरू होता है. यह दर्द रात में अचानक शुरू हो सकता है और चुभन जैसा महसूस हो सकता है.
यूरिक एसिड का बढ़ना शरीर में यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा को दर्शाता है. शरीर में यह एक्स्ट्रा यूरिक एसिड ब्लड में जमा होकर क्रिस्टल बनता है जो जोड़ो या किडनी में जमा होकर दर्द, सूजन या पथरी का कारण बनते हैं. इसे कंट्रोल न करने पर यह गाउट का रूप ले सकता है. गाउट और किडनी रोग को रोकने के लिए यूरिक एसिड की शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गाउट अटैक से पहले यूरिक एसिड के कौन से शुरुआती लक्षण दिखते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Nov 2025 07:48 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
हेल्थ
6 Photos
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
हेल्थ
7 Photos
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
हेल्थ
6 Photos
क्या आपको भी गैस की वजह से सीने में होता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानें कारण और बचने के 5 देसी तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion