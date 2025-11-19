गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

गाउट में जोड़ों की सूजन भी आम होती है, जिससे स्किन में बदलाव आते हैं. इसमें स्किन लाल दिख सकती है और यह सूजन के साथ हो सकती है. छूने पर यह गर्म भी महसूस हो सकता है. यह लाल सूजी हुई स्किन जोड़ों को सामान्य से बड़ा या फुला हुआ दिखा सकती है. यह यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण होने वाली सूजन की प्रतिक्रिया होती है. कई बार स्किन इतनी कस जाती है कि हल्का सा स्पर्श भी दर्द का अहसार कराता है.