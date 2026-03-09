Panchang 9 March 2026: आज शिव पूजन में क्या भद्रा बनेगी बाधा, शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 9 March 2026: 9 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 9 मार्च 2026: आज 9 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है. सोमवार को गरीब, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दूध का दान करें. इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है. घर में सुख-समृद्धि आती है. सोमवार को शिवलिंग पर जल के साथ दही भी अर्पित करें. ये संतान सुख के लिए कारगर माना गया है.
- 9 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 March 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (8 मार्च 2026, रात 9.10 - 9 मार्च 2026, रात 11.27)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|विशाखा
|योग
|व्याघात
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|देर रात 12.05
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.40, 10 मार्च
|चंद्र राशि
|तुला
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.38 - सुबह 8.06
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.26 - रात 07.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.06 - सुबह 9.35
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.03 - दोपहर 12.32
|गुलिक काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.29
|विडाल योग
|शाम 4.11 - सुबह 6.27
|भद्रा काल
|रात 11.27 - सुबह 6.37, 10 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है
FAQs: 9 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन व्याघात योग बन रहा है
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
