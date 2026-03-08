अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में 50 रन पूरे करते ही एक खास कीर्तिमान स्थापित कर दिया. वो दुनिया के ऐसे सातवें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 पारियों में पचास या उससे अधिक स्कोर बनाया हो. उनसे पहले विराट कोहली समेत 2 भारतीय ऐसा कर चुके हैं.

संजू सैमसन ने रचा इतिहास

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 पारियों में 50 या उससे अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के सातवें और भारत के तीसरे बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले विराट कोहली और केएल राहुल ऐसा कर चुके हैं. सैमसन का यह सिलसिला वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में आई 97 रनों की पारी के साथ हुआ था. उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 89 रनों की बहुमूल्य पारी खेली. अब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच में भी उन्होंने 89 रन बनाए हैं.

लगातार 3 वर्ल्ड कप पारियों में 50+ स्कोर

अब तक दुनिया के ऐसे कुल 7 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन पारियों में पचास या उससे ज्यादा रन बनाए. इन 7 बल्लेबाजों के नाम विराट कोहली, महेला जयवर्धने, बाबर आजम, केएल राहुल, कुसल मेंडिस, साहिबजादा फरहान और अब संजू सैमसन ने भी यह कमाल करके दिखाया है.

विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 2016-2021 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में लगातार 3 पारियों में 50+ स्कोर किया था. विराट कोहली ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप की अपनी आखिरी दो पारियों में 82 रन और 89 रन बनाए थे. वो इन दोनों पारियों में नाबाद लौटे थे. उसके बाद जब 2021 का वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें अपनी पहली पारी में विराट ने 57 रन बनाए थे. इस तरह विराट के बल्ले से लगातार 3 वर्ल्ड कप फिफ्टी निकली थीं.

