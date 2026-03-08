हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय

संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय

Sanju Samson Stats T20 World Cup: संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 89 रनों की पारी खेल इतिहास रच दिया है. जानिए किस रिकॉर्ड के मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Mar 2026 08:34 PM (IST)
अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में 50 रन पूरे करते ही एक खास कीर्तिमान स्थापित कर दिया. वो दुनिया के ऐसे सातवें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 पारियों में पचास या उससे अधिक स्कोर बनाया हो. उनसे पहले विराट कोहली समेत 2 भारतीय ऐसा कर चुके हैं.

संजू सैमसन ने रचा इतिहास

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 पारियों में 50 या उससे अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के सातवें और भारत के तीसरे बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले विराट कोहली और केएल राहुल ऐसा कर चुके हैं. सैमसन का यह सिलसिला वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में आई 97 रनों की पारी के साथ हुआ था. उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 89 रनों की बहुमूल्य पारी खेली. अब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच में भी उन्होंने 89 रन बनाए हैं.

लगातार 3 वर्ल्ड कप पारियों में 50+ स्कोर

अब तक दुनिया के ऐसे कुल 7 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन पारियों में पचास या उससे ज्यादा रन बनाए. इन 7 बल्लेबाजों के नाम विराट कोहली, महेला जयवर्धने, बाबर आजम, केएल राहुल, कुसल मेंडिस, साहिबजादा फरहान और अब संजू सैमसन ने भी यह कमाल करके दिखाया है.

विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 2016-2021 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में लगातार 3 पारियों में 50+ स्कोर किया था. विराट कोहली ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप की अपनी आखिरी दो पारियों में 82 रन और 89 रन बनाए थे. वो इन दोनों पारियों में नाबाद लौटे थे. उसके बाद जब 2021 का वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें अपनी पहली पारी में विराट ने 57 रन बनाए थे. इस तरह विराट के बल्ले से लगातार 3 वर्ल्ड कप फिफ्टी निकली थीं.

Abhishek Sharma ने रचा इतिहास, फाइनल में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, जड़ दिया सबसे तेज अर्धशतक

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Mar 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI SANJU SAMSON T20 World Cup 2026 IND Vs NZ Final
