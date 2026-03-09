हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल

Video: ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल

मामला बिहार के गोपालगंज जिले के बैंकटा जागीरदारी गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 09 Mar 2026 07:03 AM (IST)
कभी फिल्मों में दिखाए जाने वाले प्यार के किस्से जब असल जिंदगी में दोहराए जाते हैं तो लोग हैरान भी होते हैं और यह कहानी पल भर में इंटरनेट पर चर्चा का विषय भी बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई. वीडियो देखकर लोगों को पुरानी फिल्मी कहानियां याद आ रही हैं, क्योंकि लड़की तब तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई जब तक पुलिस उसके प्रेमी को लेकर मौके पर नहीं पहुंची. आसपास गांव के लोग खड़े होकर यह पूरा नजारा देखते रहे और किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.

बिहार के गोपालगंज से सामने आया हैरान करने वाला मामला

मामला बिहार के गोपालगंज जिले के बैंकटा जागीरदारी गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई है. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती टावर के ऊपर बैठी हुई है और नीचे आने से साफ इनकार कर रही है. बताया जा रहा है कि युवती का नाम अर्पिता कुमारी है. पुलिस ने जब उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो उसने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उसके प्रेमी पवन चौहान को पुलिस हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी. युवती ने यह भी मांग की कि उसे पवन से शादी करने की अनुमति दी जाए.

प्रेमी को लेकर आई पुलिस तब मानी प्रेमिका

पुलिस और गांव के लोगों ने काफी देर तक अर्पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आखिरकार पवन चौहान को भी मौके पर बुलाया. उस समय पवन पुलिस की हिरासत में था और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी. जैसे ही अर्पिता ने पवन को देखा, तब जाकर वह टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुई.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले एक बिहारी सौ पर भारी

वीडियो को @mdtanveer87 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसा हमने शोले में देखा था और आज असल जिंदगी में भी देख लिया. एक और यूजर ने लिखा....एक बिहारी सौ पर भारी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है, इन लोगों के मां बाप नहीं पीटते क्या.

Published at : 09 Mar 2026 07:03 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Bihar Viral
