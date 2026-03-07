एक्सप्लोरर
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
इस सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विचारों में अंतर बढ़ रहा है. सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात माननी चाहिए.
हाल ही में किंग्स कॉलेज लंदन और इप्सोस 29 देशों में किए गए सर्वेक्षण ने एक चौंकाने वाला रुझान दिखाया है. पीढ़ीगत बदलाव के बावजूद, जनरेशन Z के कई युवा पुरुष पारंपरिक और कठोर लैंगिक मानदंडों की ओर लौटते दिख रहे हैं. इसका मतलब यह है कि वे घरेलू भूमिकाओं और विवाह के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर अपने दादाओं या पिता की तुलना में ज्यादा पारंपरिक विचार रखते हैं. इस सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विचारों में अंतर बढ़ रहा है. सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात माननी चाहिए.
Published at : 07 Mar 2026 07:14 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
