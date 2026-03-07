क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे

सर्वे के अनुसार, तीन में से एक 31 प्रतिशत Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए. तुलना में बी बूमर पुरुषों में सिर्फ 13 प्रतिशत ही ऐसा सोचते थे. महिलाएं इस पर कम सहमत हैं, केवल 18 प्रतिशत Gen Z महिलाएं और 6 प्रतिशत बेबी बूमर महिलाएं मानती हैं कि पत्नी को हमेशा पति की बात माननी चाहिए, इसका मतलब यह है कि युवा पुरुषों में परंपरागत सोच तेजी से बढ़ रही है, जबकि महिलाएं इसके विरोध में ज्यादा स्वतंत्र विचार रखती हैं.