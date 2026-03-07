हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपक्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे

क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे

इस सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विचारों में अंतर बढ़ रहा है. सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात माननी चाहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Mar 2026 07:14 AM (IST)
इस सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विचारों में अंतर बढ़ रहा है. सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात माननी चाहिए.

हाल ही में किंग्स कॉलेज लंदन और इप्सोस 29 देशों में किए गए सर्वेक्षण ने एक चौंकाने वाला रुझान दिखाया है. पीढ़ीगत बदलाव के बावजूद, जनरेशन Z के कई युवा पुरुष पारंपरिक और कठोर लैंगिक मानदंडों की ओर लौटते दिख रहे हैं. इसका मतलब यह है कि वे घरेलू भूमिकाओं और विवाह के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर अपने दादाओं या पिता की तुलना में ज्यादा पारंपरिक विचार रखते हैं. इस सर्वेक्षण ने यह भी बताया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच विचारों में अंतर बढ़ रहा है. सर्वेक्षण के अनुसार, तीन में से एक Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात माननी चाहिए.

1/6
सर्वे के अनुसार, तीन में से एक 31 प्रतिशत Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए. तुलना में बी बूमर पुरुषों में सिर्फ 13 प्रतिशत ही ऐसा सोचते थे. महिलाएं इस पर कम सहमत हैं, केवल 18 प्रतिशत Gen Z महिलाएं और 6 प्रतिशत बेबी बूमर महिलाएं मानती हैं कि पत्नी को हमेशा पति की बात माननी चाहिए, इसका मतलब यह है कि युवा पुरुषों में परंपरागत सोच तेजी से बढ़ रही है, जबकि महिलाएं इसके विरोध में ज्यादा स्वतंत्र विचार रखती हैं.
सर्वे के अनुसार, तीन में से एक 31 प्रतिशत Gen Z पुरुष मानते हैं कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए. तुलना में बी बूमर पुरुषों में सिर्फ 13 प्रतिशत ही ऐसा सोचते थे. महिलाएं इस पर कम सहमत हैं, केवल 18 प्रतिशत Gen Z महिलाएं और 6 प्रतिशत बेबी बूमर महिलाएं मानती हैं कि पत्नी को हमेशा पति की बात माननी चाहिए, इसका मतलब यह है कि युवा पुरुषों में परंपरागत सोच तेजी से बढ़ रही है, जबकि महिलाएं इसके विरोध में ज्यादा स्वतंत्र विचार रखती हैं.
2/6
Gen Z पुरुषों की सोच में विरोधाभास है. 41 प्रतिशत पुरुष मानते हैं कि करियर में सफल महिलाएं ज्यादा आकर्षक होती हैं, लेकिन 24 प्रतिशत पुरुष का मानना है कि महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए. 21 प्रतिशत पुरुष मानते हैं कि असली महिला को यौन संबंध की पहल नहीं करनी चाहिए, जबकि यह आंकड़ा बेबी बूमर पुरुषों में सिर्फ 7 प्रतिशत है यानी वे पेशेवर सफलता को पसंद करते हैं, लेकिन पारंपरिक सामाजिक और यौन मानदंडों को भी बनाए रखना चाहते हैं.
Gen Z पुरुषों की सोच में विरोधाभास है. 41 प्रतिशत पुरुष मानते हैं कि करियर में सफल महिलाएं ज्यादा आकर्षक होती हैं, लेकिन 24 प्रतिशत पुरुष का मानना है कि महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए. 21 प्रतिशत पुरुष मानते हैं कि असली महिला को यौन संबंध की पहल नहीं करनी चाहिए, जबकि यह आंकड़ा बेबी बूमर पुरुषों में सिर्फ 7 प्रतिशत है यानी वे पेशेवर सफलता को पसंद करते हैं, लेकिन पारंपरिक सामाजिक और यौन मानदंडों को भी बनाए रखना चाहते हैं.
Published at : 07 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Gen Z Men Traditional Thinking Gender Norms Professional Success

रिलेशनशिप फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Panchang 7 March 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी शनि देव की पूजा, सिद्ध होंगे कार्य ! जानें मुहूर्त, पंचांग
आज सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी शनि देव की पूजा, सिद्ध होंगे कार्य ! जानें मुहूर्त, पंचांग
लाइफस्टाइल
Chaitra Month 2026: चैत्र माह में भूल से भी न खाएं ये 4 चीजें, सेहत के साथ समृद्धि पर भी पड़ता है बुरा असर
चैत्र माह में भूल से भी न खाएं ये 4 चीजें, सेहत के साथ समृद्धि पर भी पड़ता है बुरा असर
लाइफस्टाइल
Women's Day 2026: हर नारी में बसती हैं ये 3 देवियां, पहचानिए अपना दिव्य रूप
हर नारी में बसती हैं ये 3 देवियां, पहचानिए अपना दिव्य रूप
लाइफस्टाइल
Kharmas 2026: खरमास में भूलकर भी न करें ये 5 काम! जानें अशुभ समय और बचने के उपाय?
Kharmas 2026: खरमास में भूलकर भी न करें ये 5 काम! जानें अशुभ समय और बचने के उपाय?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi News: हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
इंडिया
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
जनरल नॉलेज
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget