Allu Arjun anniversary gift car: अल्लू अर्जुन ने शादी की 15वीं सालगिरह पर पत्नी स्नेहा रेड्डी को लग्जरी Mercedes कार गिफ्ट की. आइए इस कार के शानदार फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 07:07 AM (IST)
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की 15वीं सालगिरह को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी को एक शानदार Mercedes-Benz लग्जरी कार गिफ्ट की. इस सरप्राइज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.

वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

यह खास वीडियो अल्लू अर्जुन की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. वीडियो में उनके पिता अल्लू अरविंद और उनके दोनों बच्चे अयान और अरहा भी नजर आते हैं. सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है. सरप्राइज देखकर स्नेहा रेड्डी बेहद खुश हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और अल्लू अर्जुन के इस प्यार भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

Mercedes कार क्यों होती है इतनी खास?

Mercedes-Benz दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी कार कंपनियों में से एक है. भारत में इसकी कारों की कीमत लगभग 46 लाख रुपये से शुरू होकर 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा तक जाती है. यह कारें अपने शानदार डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन आराम के लिए जानी जाती हैं. इन कारों में MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, Burmester 3D साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा एयर सस्पेंशन और मसाज सीटें लंबी जर्नी को भी मजेदार बना देती हैं.

Mercedes कारों के शानदार फीचर्स

Mercedes कारों का इंटीरियर बेहद प्रीमियम होता है. इसमें लेदर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में वॉइस कमांड के साथ MBUX सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी फीचर्स दी जाती हैं. सेफ्टी के लिए इनमें 6 से 10 एयरबैग, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव पार्किंग असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. परफॉर्मेंस के लिए इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जाते हैं, जबकि कंपनी की EQ सीरीज में इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं.

भारत में पॉपुलर Mercedes कारें

भारत में Mercedes की कई लग्जरी कारें काफी पॉपुलर हैं. इनमें A-Class Limousine की कीमत लगभग 46 लाख से शुरू होती है. GLA SUV करीब 49 लाख से शुरू होती है, जबकि C-Class की कीमत लगभग 58 लाख से शुरू होती है. इसके अलावा E-Class, GLS SUV और G-Class जैसी कारें भी काफी मशहूर हैं. कंपनी की Maybach S-Class लग्जरी सेगमेंट की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 2.7 करोड़ से शुरू होती है.

Published at : 09 Mar 2026 07:07 AM (IST)
