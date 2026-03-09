हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Weather: मार्च में ही झुलसने लगी दिल्ली, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा!

Delhi News In Hindi: दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही तापमान 35–36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना का अनुमान जताया है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Mar 2026 06:32 AM (IST)
मार्च की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. दिन की धूप लोगों को चुभने लगी है. सड़कों पर गर्मी और उमस के हालत खराब होने लगे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यह स्थिति मार्च के पहले सप्ताह में पिछले करीब 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बताई जा रही है.

तापमान में लगातार बढ़ोतरी

दिल्ली-एनसीआर में इस सप्ताह की शुरुआत तेज धूप और गर्म हवाओं के साथ हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है.

हवाओं की रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोग अभी से एयर कंडीशनर और कूलर का सहारा लेने लगे हैं. मार्च की धूप अप्रैल जैसी महसूस हो रही है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है.

50 सालों में सबसे गर्म शुरुआत

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 8 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ.

शनिवार को दिन का तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. यह पिछले करीब 50 वर्षों में मार्च के पहले सप्ताह का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है. इससे पहले वर्ष 2016 में भी मार्च के महीने में तापमान बढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था.

मौसम में बदलाव के संकेत

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का सामान्य से अधिक रहना सामान्य संकेत नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मौसम में असामान्य गर्मी देखी जा रही है. हालांकि इसके पीछे के कारणों पर फिलहाल खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है.

मौसम विभाग ने सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रविवार को सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम 5.30 बजे घटकर 29 प्रतिशत रह गई.

हवा की गुणवत्ता भी खराब

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ वायु गुणवत्ता भी चिंताजनक बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार रविवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

0 से 50 AQI अच्छा माना जाता है. 51 से 100 संतोषजनक श्रेणी में आता है. 101 से 200 मध्यम स्तर होता है. 201 से 300 खराब श्रेणी में माना जाता है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी और खराब हवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

Published at : 09 Mar 2026 06:32 AM (IST)
DELHI NEWS DELHI WEATHER
