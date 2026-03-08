Ramadan 2026 19th Roza Sehri Iftar Time: रमजान के पाक महीने में मुसलमान हर रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा यानी उपवास रखते हैं. रमजान रोजा, इबादत, संयम, दान और आत्मशुद्धि का प्रतीक है. रोजा रखने की शुरुआत सहरी से होती है और दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद शाम में इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है.

सहरी और इफ्तार

सुबह फज्र की अजान से पहले मुसलमान सेहरी करते हैं और पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर नियमों का पालन करते हैं. सहरी में किए गए भोजन से रोजेदारों को पूरे दिन ऊर्जा मिलती है. आमतौर सहरी में लोग हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन जैसे रोटी, चावल, फल, दही, दूध, खजूर और पानी आदि लेते हैं.

सूर्यास्त के समय जब रोजा खोला जाता है तो उसे इफ्तार कहा जाता है. परंपरा के अनुसार रोजा खजूर और पानी से खोला जाता है, इसके बाद नमाज अदा की जाती है. इफ्तार में फल, पकौड़े, चाट, खजूर, जूस और कई तरह के पकवान भी शामिल होते हैं.

रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज किया गया है. लेकिन रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, यूपी, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (9 March 2026 Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (9 March Sehri Timing) इफ्तार समय (9 March Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:19 AM 06:27 PM नोएडा (Noida) 05:16 AM 06:26 PM चेन्नई (Chennai) 05:09 AM 06:20 PM लखनऊ (Lucknow) 06:26 AM 07:26 PM पुणे (Pune) 05:34 AM 06:44 PM मुंबई (Mumbai) 05:38 AM 06:48 PM कोलकाता (Kolkata) 04:36 AM 05:44 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:16 AM 06:26 PM पटना (Patna) 04:48 AM 05:56 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:46 AM 05:55 PM जयपुर (Jaipur) 05:25 AM 06:33 PM इंदौर (Indore) 05:26 AM 06:34 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:20 AM 06:31 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:39 AM 06:47 PM सूरत (Surat) 05:38 AM 06:47 PM कानपुर (Kanpur) 05:07 AM 06:15 PM जम्मू (Jammu) 05:26 AM 06:34 PM चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:20 AM 06:28 PM रांची (Ranchi) 04:48 AM 05:56 PM

