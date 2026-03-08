हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 19वां रोजा 9 मार्च को, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 19th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का उन्नीसवां रोजा सोमवार 9 मार्च को है. इस्लाम के अनुसार 19वां रोजा मगफिरत के अशरे की अंतिम मंजिल है. रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 06:56 PM (IST)


Ramadan 2026 19th Roza Sehri Iftar Time: रमजान के पाक महीने में मुसलमान हर रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा यानी उपवास रखते हैं. रमजान रोजा, इबादत, संयम, दान और आत्मशुद्धि का प्रतीक है. रोजा रखने की शुरुआत सहरी से होती है और दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद शाम में  इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है.

सहरी और इफ्तार

सुबह फज्र की अजान से पहले मुसलमान सेहरी करते हैं और पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर नियमों का पालन करते हैं. सहरी में किए गए भोजन से रोजेदारों को पूरे दिन ऊर्जा मिलती है. आमतौर सहरी में लोग हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन जैसे रोटी, चावल, फल, दही, दूध, खजूर और पानी आदि लेते हैं.

सूर्यास्त के समय जब रोजा खोला जाता है तो उसे इफ्तार कहा जाता है. परंपरा के अनुसार रोजा खजूर और पानी से खोला जाता है, इसके बाद नमाज अदा की जाती है. इफ्तार में फल, पकौड़े, चाट, खजूर, जूस और कई तरह के पकवान भी शामिल होते हैं.

रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज किया गया है. लेकिन रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, यूपी, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (9 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (9 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (9 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:19 AM 06:27 PM
नोएडा (Noida) 05:16 AM 06:26 PM
चेन्नई (Chennai) 05:09 AM 06:20 PM
लखनऊ (Lucknow) 06:26 AM 07:26 PM
पुणे (Pune) 05:34 AM 06:44 PM
मुंबई (Mumbai) 05:38 AM 06:48 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:36 AM 05:44 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:16 AM 06:26 PM
पटना (Patna) 04:48 AM 05:56 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:46 AM 05:55 PM
जयपुर (Jaipur) 05:25 AM 06:33 PM
इंदौर (Indore) 05:26 AM 06:34 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:20 AM 06:31 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:39 AM 06:47 PM
सूरत (Surat) 05:38 AM 06:47 PM
कानपुर (Kanpur) 05:07 AM 06:15 PM
जम्मू (Jammu) 05:26 AM 06:34 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:20 AM 06:28 PM
रांची (Ranchi) 04:48 AM 05:56 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.

Published at : 08 Mar 2026 06:56 PM (IST)

Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
