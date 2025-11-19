हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Beautiful Women: ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाएं, तस्वीरें देखकर ही हो जाएंगे मदहोश

Beautiful Women: एक कहावत है कि लड़कियां सभी खूबसूरत होती हैं, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए. खैर ये तो कहावत है, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की 10 सबसे खूबसूत महिलाएं कौन सी हैं.

By : सोनम  | Updated at : 19 Nov 2025 12:26 PM (IST)
कहते हैं कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है. इसका असर वहां के लोगों की स्किन के रंग पर देखने को मिलता है. फिर भी इसके परे. चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाएं कौन सी हैं. जिनको देखने को बाद लोग मदहोश हो जाते हैं.

1/10
इस साल की लिस्ट में टॉप पर हैं ब्रिटिश एक्ट्रेस जॉडी कोमर. 94.52 प्रतिशत गोल्डन रेशियो स्कोर के साथ उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया गया है. ‘किलिंग ईव’ की विलेनैल के रूप में उनकी जबरदस्त पहचान बनी और इसके लिए उन्हें BAFTA और एमी अवॉर्ड भी मिला.
2/10
हॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और युवा आइकॉन जेंडाया इस लिस्ट में दूसरा नाम हैं. दो प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड और एक गोल्डन ग्लोब जीत चुकीं जेंडाया को टाइम मैगजीन ने 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में रखा था.
3/10
अमेरिकन सुपरमॉडल बेला हदीद भी इस टॉप 10 सूची में शामिल हैं. इंटरनेशनल वोग के 35 से अधिक कवर शूट कर चुकी बेला को 2023 में टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में रखा था.
4/10
पॉप इंडस्ट्री की क्वीन Beyoncé भी इस खूबसूरती की लिस्ट में जगह बनाती हैं. 200 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड सेल के साथ वह दुनिया की सबसे सफल कलाकारों में शामिल हैं. उनके चेहरे का गोल्डन रेशियो स्कोर भी काफी हाई रहा.
5/10
सिंगर और एक्ट्रेस एरियाना ग्रांडे अपनी चार-ऑक्टेव वोकल रेंज के लिए मशहूर हैं. उनके चेहरे की सिमेट्री और फीचर्स उन्हें दुनिया की खूबसूरत महिलाओं की इस सूची में जगह दिलाते हैं.
6/10
टेलर स्विफ्ट सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि गोल्डन रेशियो के हिसाब से बेहद आकर्षक भी मानी जाती हैं. वह दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूज़िशियन और हाईएस्ट ग्रॉसिंग टूरिंग आर्टिस्ट हैं.
7/10
ब्रिटिश मॉडल जॉर्डन डन भी इस टॉप 10 में शामिल हैं. 2008 में वह प्राडा के रैंप पर वॉक करने वाली दशक की पहली ब्लैक मॉडल थीं. फैशन वर्ल्ड में उनका प्रभाव आज भी मजबूत है.
8/10
रियलिटी स्टार और बिजनेसवुमन किम कार्दशियन का नाम भी इस लिस्ट में है. उनके चेहरे की सिमेट्री, जॉलाइन और फीचर्स गोल्डन रेशियो स्कोर में काफी उच्च थे, जिससे उन्हें यह जगह मिली.
9/10
भारत से दीपिका पादुकोण इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र एक्ट्रेस हैं. भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री, टाइम की 100 इन्फ्लुएंसर और Time100 Impact Award विनर दीपिका का फेस स्ट्रक्चर गोल्डन रेशियो के हिसाब से उच्च स्तर पर रहा.
10/10
‘स्क्विड गेम’ से दुनिया भर में पहचान पाने वाली दक्षिण कोरियाई मॉडल और एक्ट्रेस जंग हो-योन इस सूची की अंतिम सदस्य हैं. वह 2016 में लुई वुइत्तों की एक्सक्लूसिव मॉडल रहीं और 2021 में ब्रांड की ग्लोबल एंबेसडर बनीं.
Published at : 19 Nov 2025 12:26 PM (IST)
