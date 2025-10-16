एक्सप्लोरर
World Food Day: बटर चिकन से लेकर बिरयानी तक... इन 5 इंडियन फूड की विदेशों में है जमकर डिमांड
World Food Day: भारत में लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है. यहां हर कोने में आपको नए फ्लेवर और जायके मिल जाएंगे. यही वजह है कि भारत के कुछ फूड आइटम्स ने विदेशों में भी खास पहचान बना ली है.
हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य दुनियाभर में खाने के महत्व को समझाना है और सभी को पौष्टिक भोजन के अधिकार की याद दिलाना है. भारत के बात करें तो यहां खाने का अलग ही रंग और स्वाद है. चाहे गुजरात का ढोकला हो, हैदराबाद की बिरयानी हो या बिहार का लिट्टी-चोखा, भारत के हर कोने में आपको नए फ्लेवर और जायके मिल जाएंगे .
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Oct 2025 05:48 PM (IST)
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion