World Food Day: बटर चिकन से लेकर बिरयानी तक... इन 5 इंडियन फूड की विदेशों में है जमकर डिमांड

World Food Day: बटर चिकन से लेकर बिरयानी तक... इन 5 इंडियन फूड की विदेशों में है जमकर डिमांड

World Food Day: भारत में लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है. यहां हर कोने में आपको नए फ्लेवर और जायके मिल जाएंगे. यही वजह है कि भारत के कुछ फूड आइटम्स ने विदेशों में भी खास पहचान बना ली है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Oct 2025 05:48 PM (IST)
World Food Day: भारत में लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है. यहां हर कोने में आपको नए फ्लेवर और जायके मिल जाएंगे. यही वजह है कि भारत के कुछ फूड आइटम्स ने विदेशों में भी खास पहचान बना ली है.

हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य दुनियाभर में खाने के महत्व को समझाना है और सभी को पौष्टिक भोजन के अधिकार की याद दिलाना है. भारत के बात करें तो यहां खाने का अलग ही रंग और स्वाद है. चाहे गुजरात का ढोकला हो, हैदराबाद की बिरयानी हो या बिहार का लिट्टी-चोखा, भारत के हर कोने में आपको नए फ्लेवर और जायके मिल जाएंगे .

भारत में लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है, यही वजह है कि भारत के कुछ फूड आइटम्स ने विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना ली. ऐसे में चलिए आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आपको बताते हैं, भारत के ऐसे पांच फूड के बारे में जिनके डिमांड विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है.
भारत में लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है, यही वजह है कि भारत के कुछ फूड आइटम्स ने विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना ली. ऐसे में चलिए आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आपको बताते हैं, भारत के ऐसे पांच फूड के बारे में जिनके डिमांड विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है.
उत्तर भारत की मशहूर डिश बटर चिकन न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. क्रीमी और बटरी फ्लेवर वाली यह नॉनवेज डिश अपने रिच टेस्ट और माइल्ड मसालों की वजह से हर जगह पसंद की जा रही है.
उत्तर भारत की मशहूर डिश बटर चिकन न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. क्रीमी और बटरी फ्लेवर वाली यह नॉनवेज डिश अपने रिच टेस्ट और माइल्ड मसालों की वजह से हर जगह पसंद की जा रही है.
बिरयानी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. लंबे-लंबे चावल और मसाले की खुशबू इसे एक क्लासिक इंडियन डिश बनाती है. भारत में जहां हैदराबाद और मुरादाबादी बिरयानी सबसे फेमस है, वहीं गल्फ देशों और यूरोप में भी इसे लोग बड़े शौक से खाते हैं.
बिरयानी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. लंबे-लंबे चावल और मसाले की खुशबू इसे एक क्लासिक इंडियन डिश बनाती है. भारत में जहां हैदराबाद और मुरादाबादी बिरयानी सबसे फेमस है, वहीं गल्फ देशों और यूरोप में भी इसे लोग बड़े शौक से खाते हैं.
समोसा भारत का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है# आलू और मसाले से भरा या कुरकुरा स्नैक्स शाम को चाय के साथ हर किसी को पसंद आता है. वहीं अब समोसे की लोकप्रियता भारत के अलावा कनाडा, यूके और अमेरिका तक पहुंच चुकी है. इन देशों में समोसे को इंडियन स्नैक्स के नाम से पहचाना जाता है..
समोसा भारत का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है# आलू और मसाले से भरा या कुरकुरा स्नैक्स शाम को चाय के साथ हर किसी को पसंद आता है. वहीं अब समोसे की लोकप्रियता भारत के अलावा कनाडा, यूके और अमेरिका तक पहुंच चुकी है. इन देशों में समोसे को इंडियन स्नैक्स के नाम से पहचाना जाता है..
भारत में तो हर किसी की सुबह की शुरुआत मसाला चाय से होती है, लेकिन अब इसका स्वाद विदेशों में भी लोगों को दीवाना बना रहा है. अमेरिका और यूरोप में लोग इसे लाटे चाय के नाम से पसंद करते हैं. ऐसे में चाय अब विदेशों में भी भारत की खुशबू और संस्कृति का स्वाद बन रही है.
भारत में तो हर किसी की सुबह की शुरुआत मसाला चाय से होती है, लेकिन अब इसका स्वाद विदेशों में भी लोगों को दीवाना बना रहा है. अमेरिका और यूरोप में लोग इसे लाटे चाय के नाम से पसंद करते हैं. ऐसे में चाय अब विदेशों में भी भारत की खुशबू और संस्कृति का स्वाद बन रही है.
विदेशों के इंडियन रेस्टोरेंट में दाल तड़का और नान का कॉम्बो भी सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है. गरम-गरम दाल और बटर नान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह ग्लोबल लेवल पर इंडियन सोल फूड के तौर पर मशहूर हो चुके हैं. 
विदेशों के इंडियन रेस्टोरेंट में दाल तड़का और नान का कॉम्बो भी सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है. गरम-गरम दाल और बटर नान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह ग्लोबल लेवल पर इंडियन सोल फूड के तौर पर मशहूर हो चुके हैं. 
Published at : 16 Oct 2025 05:48 PM (IST)
