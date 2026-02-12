हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best Natural Sources: प्रोटीन से लेकर आयरन और कैल्शियम तक, जानें किस फूड से क्या मिलता है सबसे ज्यादा?

Best Natural Sources: प्रोटीन से लेकर आयरन और कैल्शियम तक, जानें किस फूड से क्या मिलता है सबसे ज्यादा?

Protein Rich Foods: हमारे डेली लाइफ के डाइट में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जिनसे हमें प्रोटीन से लेकर आयरन तक मिलता है. चलिए आपको ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 12 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Protein Rich Foods: हमारे डेली लाइफ के डाइट में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जिनसे हमें प्रोटीन से लेकर आयरन तक मिलता है. चलिए आपको ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में विस्तार से बताते हैं.

अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. यह मांसपेशियों की मजबूती और शरीर की मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है.

1/9
कलेजी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह खून की कमी दूर करने और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है.
कलेजी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह खून की कमी दूर करने और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है.
2/9
दही कैल्शियम से भरपूर होता है. यह हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है.
दही कैल्शियम से भरपूर होता है. यह हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है.
Published at : 12 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Protein Rich Foods Calcium Rich Foods Iron Rich Foods

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बिहार
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
