रोस्टेड शकरकंद चाट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाट खाना चाहते हैं लेकिन आलू से बचते हैं. शकरकंद के टुकड़ों को भूनकर उसमें प्याज, हरी चटनी, इमली की चटनी, दही, चाट मसाला और थोड़ा नींबू रस मिलाएं. ऊपर से सेव डालकर परोसें.