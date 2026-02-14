हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडSweet Potato Snacks: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी है खाना? शकरकंद से तैयार करें ये 8 आसान और टेस्टी डिशेज

Healthy Sweet Potato Snacks for Evening: शाम की चाय के साथ ज्यादातर लोग समोसा या फिर दूसरा कोई स्नैक ट्राई करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप शकरकंद से हेल्दी और टेस्टी डिश बना सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 14 Feb 2026 08:59 AM (IST)
समोसा, आलू टिक्की, चाट या पानी पुरी, शाम के ज्यादातर पसंदीदा स्नैक्स में आलू जरूर होता है. लेकिन अगर आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और आलू की जगह शकरकंद को अपनाना चाहते हैं, तो स्वाद से समझौता करने की जरूरत नहीं. शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A व फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है.

रोस्टेड शकरकंद चाट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाट खाना चाहते हैं लेकिन आलू से बचते हैं. शकरकंद के टुकड़ों को भूनकर उसमें प्याज, हरी चटनी, इमली की चटनी, दही, चाट मसाला और थोड़ा नींबू रस मिलाएं. ऊपर से सेव डालकर परोसें.
शकरकंद फ्राइज भी एक हल्का और कुरकुरा विकल्प है. शकरकंद को वेजेज में काटें, नमक और पाप्रिका लगाएं और ओवन या एयर फ्रायर में बेक करें. पुदीना-दही डिप के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है.
Published at : 14 Feb 2026 08:59 AM (IST)
Sweet Potato Recipes Sweet Potato Snacks Healthy Evening Snacks

