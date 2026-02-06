हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडVegetable Halwa Recipes: सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी

Vegetable Halwa Recipes: सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी

Indian Halwa Varieties: हलवा ज्यादातर भारतीयों का फेवरेट होता है. ज्यादातर घरों में इसे या तो सूजी का बनाया जाता है या फिर गाजर का. चलिए आपको कुछ नया बताते हैं, जो स्वाद को अनोखा बनाएगा.

By : सोनम  | Updated at : 06 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Indian Halwa Varieties: हलवा ज्यादातर भारतीयों का फेवरेट होता है. ज्यादातर घरों में इसे या तो सूजी का बनाया जाता है या फिर गाजर का. चलिए आपको कुछ नया बताते हैं, जो स्वाद को अनोखा बनाएगा.

भारतीय रसोई में हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि परंपरा का हिस्सा है. शादी-ब्याह हो या कोई बड़ा मौका, मिठाई की थाली में हलवा होना लगभग तय माना जाता है. इसकी मलाईदार बनावट और देसी घी की खुशबू हर किसी को लुभा लेती है.

अक्सर हम सूजी, आटे या मूंग दाल के हलवे तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन भारतीय किचन की खासियत यही है कि यहां हर चीज से कुछ नया बना लिया जाता है. शायद यही वजह है कि सब्जियों से बने हलवे भी अब लोगों को खूब पसंद आने लगे हैं.
अक्सर हम सूजी, आटे या मूंग दाल के हलवे तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन भारतीय किचन की खासियत यही है कि यहां हर चीज से कुछ नया बना लिया जाता है. शायद यही वजह है कि सब्जियों से बने हलवे भी अब लोगों को खूब पसंद आने लगे हैं.
सबसे पहले बात करें गाजर के हलवे की, जो हर घर में पसंद किया जाता है. कद्दूकस की हुई गाजर को दूध, चीनी और मेवों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों ही कमाल के बनते हैं.
सबसे पहले बात करें गाजर के हलवे की, जो हर घर में पसंद किया जाता है. कद्दूकस की हुई गाजर को दूध, चीनी और मेवों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों ही कमाल के बनते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Vegetable Halwa Recipes Indian Halwa Varieties Halwa Made From Vegetables

