अक्सर हम सूजी, आटे या मूंग दाल के हलवे तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन भारतीय किचन की खासियत यही है कि यहां हर चीज से कुछ नया बना लिया जाता है. शायद यही वजह है कि सब्जियों से बने हलवे भी अब लोगों को खूब पसंद आने लगे हैं.