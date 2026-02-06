एक्सप्लोरर
Vegetable Halwa Recipes: सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी
Indian Halwa Varieties: हलवा ज्यादातर भारतीयों का फेवरेट होता है. ज्यादातर घरों में इसे या तो सूजी का बनाया जाता है या फिर गाजर का. चलिए आपको कुछ नया बताते हैं, जो स्वाद को अनोखा बनाएगा.
भारतीय रसोई में हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि परंपरा का हिस्सा है. शादी-ब्याह हो या कोई बड़ा मौका, मिठाई की थाली में हलवा होना लगभग तय माना जाता है. इसकी मलाईदार बनावट और देसी घी की खुशबू हर किसी को लुभा लेती है.
1/7
2/7
Published at : 06 Feb 2026 04:15 PM (IST)
फूड
7 Photos
सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी
फूड
9 Photos
मक्खन में डूबा चिकन और गरमा-गरम जलेबी, कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के ये फूड आपको देंगे सुकून
फूड
6 Photos
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
फूड
6 Photos
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Advertisement
फूड
7 Photos
सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी
फूड
9 Photos
मक्खन में डूबा चिकन और गरमा-गरम जलेबी, कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के ये फूड आपको देंगे सुकून
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion