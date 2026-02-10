अक्सर लोग गुलाब जामुन बनाने के लिए बाजार का रेडीमेड मिक्स इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हलवाई जैसा स्वाद आपको दूध पाउडर से बने गुलाब जामुन में ज्यादा मिलता है. दूध पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर का सही कॉम्बिनेशन इसे नरम और जूसी बनाता है.