Gulab Jamun Recipe: घर में कैसे बनाएं हलवाई से भी टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन? हर कोई चाटने लगेगा उंगलियां

Gulab Jamun Recipe: घर में कैसे बनाएं हलवाई से भी टेस्टी और सॉफ्ट गुलाब जामुन? हर कोई चाटने लगेगा उंगलियां

Tips To Make Juicy Gulab Jamun: गुलाब जामुन भारतीय घरों में काफी पसंद किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे हलवाई की तरह गुलाब जामुन बना सकते हैं और वो भी टेस्टी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Tips To Make Juicy Gulab Jamun: गुलाब जामुन भारतीय घरों में काफी पसंद किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे हलवाई की तरह गुलाब जामुन बना सकते हैं और वो भी टेस्टी.

गुलाब जामुन भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. त्योहार हो या खास मौका, बिना गुलाब जामुन के मिठाई की थाली अधूरी लगती है. इसे घर पर बनाना जितना आसान है, उतना ही स्वाद से भरा भी.

1/6
अक्सर लोग गुलाब जामुन बनाने के लिए बाजार का रेडीमेड मिक्स इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हलवाई जैसा स्वाद आपको दूध पाउडर से बने गुलाब जामुन में ज्यादा मिलता है. दूध पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर का सही कॉम्बिनेशन इसे नरम और जूसी बनाता है.
अक्सर लोग गुलाब जामुन बनाने के लिए बाजार का रेडीमेड मिक्स इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हलवाई जैसा स्वाद आपको दूध पाउडर से बने गुलाब जामुन में ज्यादा मिलता है. दूध पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर का सही कॉम्बिनेशन इसे नरम और जूसी बनाता है.
2/6
परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. पहली, सूखी सामग्री का सही अनुपात और दूसरी, आटे की सही गूंथाई. आटा ज्यादा सख्त या ज्यादा नरम हुआ, तो जामुन या तो टूटेंगे या अंदर से कच्चे रह जाएंगे.
परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. पहली, सूखी सामग्री का सही अनुपात और दूसरी, आटे की सही गूंथाई. आटा ज्यादा सख्त या ज्यादा नरम हुआ, तो जामुन या तो टूटेंगे या अंदर से कच्चे रह जाएंगे.
Published at : 10 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Gulab Jamun Recipe Homemade Gulab Jamun Halwai Style Gulab Jamun

