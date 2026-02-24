हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHoli Special Recipe: इस होली घर पर बनाएं ट्रेडिशनल कांजी वड़ा, जानिए आसान रेसिपी

Holi Special Recipe: इस होली घर पर बनाएं ट्रेडिशनल कांजी वड़ा, जानिए आसान रेसिपी

कांजी वड़ा एक ट्रेडिशनल डिश मानी जाती है, जिसमें उड़द या मूंग दाल के तले हुए वड़ों को राई और मसालों से तैयार खट्टी फर्मेंटेड ड्रिंक यानी कांजी में डाला जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Feb 2026 09:18 AM (IST)
By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Feb 2026 09:18 AM (IST)

होली का त्योहार आने वाला है. वहीं होली का त्योहार आते ही घरों में गुजिया, दही बड़े और ठंडाई के साथ एक खास ट्रेडिशनल डिश कांजी वड़ा की तैयारी भी शुरू हो जाती है. उत्तर भारत और खासकर राजस्थान में यह डिश होली की पहचान मानी जाती है. खट्टा- तीखा और हल्का मसालेदार स्वाद के लिए कांजी वड़ा न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसे 2 से 3 दिन पहले तैयार किया जाता है ताकि इसका स्वाद पूरी तरह निखर जाए. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इस होली घर पर आप ट्रेडिशनल कांजी वड़ा कैसे बनाए.

कांजी वड़ा एक ट्रेडिशनल डिश मानी जाती है, जिसमें उड़द या मूंग दाल के तले हुए वड़ों को राई और मसालों से तैयार खट्टी फर्मेंटेड ड्रिंक यानी कांजी में डाला जाता है. वहीं कांजी को पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.
कांजी वड़ा एक ट्रेडिशनल डिश मानी जाती है, जिसमें उड़द या मूंग दाल के तले हुए वड़ों को राई और मसालों से तैयार खट्टी फर्मेंटेड ड्रिंक यानी कांजी में डाला जाता है. वहीं कांजी को पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.
घर पर कांजी बनाने के लिए 2 से 4 लीटर उबला और ठंडा किया पानी, 2 बड़े चम्मच दरदरी पिसी काली राई या सरसों पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा से 1 छोटा चम्मच हल्दी, काला नमक, सफेद नमक और चुटकी भर हींग चाहिए होती है. आप चाहे तो कांजी में गाजर और चुकंदर के टुकड़े भी डाल सकते हैं.
घर पर कांजी बनाने के लिए 2 से 4 लीटर उबला और ठंडा किया पानी, 2 बड़े चम्मच दरदरी पिसी काली राई या सरसों पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा से 1 छोटा चम्मच हल्दी, काला नमक, सफेद नमक और चुटकी भर हींग चाहिए होती है. आप चाहे तो कांजी में गाजर और चुकंदर के टुकड़े भी डाल सकते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 09:18 AM (IST)
Embed widget