Holi Special Recipe: इस होली घर पर बनाएं ट्रेडिशनल कांजी वड़ा, जानिए आसान रेसिपी

घर पर कांजी बनाने के लिए 2 से 4 लीटर उबला और ठंडा किया पानी, 2 बड़े चम्मच दरदरी पिसी काली राई या सरसों पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा से 1 छोटा चम्मच हल्दी, काला नमक, सफेद नमक और चुटकी भर हींग चाहिए होती है. आप चाहे तो कांजी में गाजर और चुकंदर के टुकड़े भी डाल सकते हैं.