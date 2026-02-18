रमजान का महीना इबादत और खुद को बेहतर बनाने का महीना है. रोजेदार सुबह सेहरी करके दिन की शुरुआत करते हैं और फिर सूरज ढलने तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं. शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है, जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दुआ और स्वादिष्ट पकवानों का सिलसिला चलता है.