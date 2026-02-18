हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडRamadan 2026: इफ्तार की शान हैं ये 5 डिशेज! चिकन बिरयानी की खुशबू और फालूदा की ठंडक से खोलें अपना रोजा

Ramadan 2026: इफ्तार की शान हैं ये 5 डिशेज! चिकन बिरयानी की खुशबू और फालूदा की ठंडक से खोलें अपना रोजा

Best Iftar Dishes For Ramadan: रमजान का महीना इस्लाम में काफी पवित्र महीना माना जाता है. चलिए आपको 5 डिशेज के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपना रोजा खोल सकते हैं और यह आपको अच्छा भी लगेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Feb 2026 05:03 PM (IST)
Best Iftar Dishes For Ramadan: रमजान का महीना इस्लाम में काफी पवित्र महीना माना जाता है. चलिए आपको 5 डिशेज के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपना रोजा खोल सकते हैं और यह आपको अच्छा भी लगेगा.

रमजान 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पाक और अहम माना जाता है. चांद दिखने के साथ इसकी शुरुआत होती है और अगले चांद के साथ ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाता है. अगर आज भारत में चांद नजर आता है तो पहला रोजा 19 फरवरी से रखा जाएगा.

1/6
रमजान का महीना इबादत और खुद को बेहतर बनाने का महीना है. रोजेदार सुबह सेहरी करके दिन की शुरुआत करते हैं और फिर सूरज ढलने तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं. शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है, जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दुआ और स्वादिष्ट पकवानों का सिलसिला चलता है.
रमजान का महीना इबादत और खुद को बेहतर बनाने का महीना है. रोजेदार सुबह सेहरी करके दिन की शुरुआत करते हैं और फिर सूरज ढलने तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं. शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है, जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दुआ और स्वादिष्ट पकवानों का सिलसिला चलता है.
2/6
चिकन बिरयानी इफ्तार की शान मानी जाती है. मसालों में पका रसीला चिकन, खुशबूदार चावल और केसर की हल्की महक इसे खास बना देती है. यह एक पूरा और भरपेट भोजन है, जो थकान के बाद सुकून देता है.
चिकन बिरयानी इफ्तार की शान मानी जाती है. मसालों में पका रसीला चिकन, खुशबूदार चावल और केसर की हल्की महक इसे खास बना देती है. यह एक पूरा और भरपेट भोजन है, जो थकान के बाद सुकून देता है.
Published at : 18 Feb 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Ramadan 2026 Healthy Iftar Meals Ramadan Food Recipes

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
200 साल पुराना कानपुर का मंदिर, जहां जिंदा सांपों से होता है शिवलिंग का श्रृगांर और बदलता है रंग!
200 साल पुराना कानपुर का मंदिर, जहां जिंदा सांपों से होता है शिवलिंग का श्रृगांर और बदलता है रंग!
लाइफस्टाइल
Ramadan Mubarak 2026 Wishes: सऊदी में दिखा चांद रमजान का हुआ आगाज, सभी को भेंजे मुबारकबाद
Ramadan Mubarak 2026 Wishes: सऊदी में दिखा चांद रमजान का हुआ आगाज, सभी को भेंजे मुबारकबाद
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
लाइफस्टाइल
Ramadan Start Date in India: भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update: यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, निर्वाचन अधिकारी ने दी अहम जानकारी
यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, अधिकारी ने दी अहम जानकारी
क्रिकेट
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget