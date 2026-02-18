एक्सप्लोरर
Ramadan 2026: इफ्तार की शान हैं ये 5 डिशेज! चिकन बिरयानी की खुशबू और फालूदा की ठंडक से खोलें अपना रोजा
Best Iftar Dishes For Ramadan: रमजान का महीना इस्लाम में काफी पवित्र महीना माना जाता है. चलिए आपको 5 डिशेज के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपना रोजा खोल सकते हैं और यह आपको अच्छा भी लगेगा.
रमजान 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पाक और अहम माना जाता है. चांद दिखने के साथ इसकी शुरुआत होती है और अगले चांद के साथ ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाता है. अगर आज भारत में चांद नजर आता है तो पहला रोजा 19 फरवरी से रखा जाएगा.
