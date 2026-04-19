एक्सप्लोरर
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में खाना बनाना तो सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब कुछ उसमें नहीं बनाया जा सकता, आइए जानते हैं विस्तार से.
लोहे की कड़ाही में खाना बनाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, कहा जाता है इससे आयरन मिनरल की पूर्ति होती है, लेकिन यह बात भी सच है कि हर सब्जी को लोहे की कड़ाही में नहीं बनाया जा सकता. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका स्वाद, रंग या पोषक तत्व लोहे के संपर्क में आने से बदल जाते हैं. खासकर खट्टी या ज्यादा पानी वाली चीजें इसके साथ रिएक्ट करती हैं, इसलिए यह जानकारी होना जरूरी है जिससे आप अपने खाने की गुणवत्ता और स्वाद खो न दें और लोहे की कड़ाही का सही उपयोग करें.
1/6
2/6
Published at : 19 Apr 2026 10:01 AM (IST)
फूड
6 Photos
शेफ कुणाल कपूर ने बताई अमृतसरी पनीर भुर्जी की खास रेसिपी, मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी डिश
फूड
5 Photos
'दही के शोले' नहीं खाए तो क्या खाया, इस रेसिपी से बनाएंगे तो उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
फूड
7 Photos
क्या चीज बेक करनी है और क्या रोस्ट? खाना बनाने के ये तरीके सीखें, वरना नहीं बनेंगी घर की फेवरेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
Akshaya Tritiya 2026: आज सोना खरीदने का सबसे सही समय क्या है? जानिए आपके शहर का सटीक शुभ मुहूर्त
लाइफस्टाइल
अक्षय तृतीया 2026: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कब होंगे चरण दर्शन, जानें पूरी डिटेल?
लाइफस्टाइल
30 की उम्र में ही दिल पर मंडराने लगता है खतरा, महिलाओं को जरूर रहना चाहिए अलर्ट
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion