ज्यादा टमाटर वाली सब्जियां, टमाटर में काफी अधिक मात्रा में एसिड होता है जो लोहे के साथ रिएक्ट करता है. इससे सब्जी का रंग काला या गहरा हो सकता है और स्वाद भी हल्का कसैला हो सकता है. ज्यादा समय तक पकाने से यह असर और भी अधिक बढ़ सकता है. इसलिए टमाटर से बनी सब्जियों को स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन में बनाना चाहिए.