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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडFoods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद

Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद

Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में खाना बनाना तो सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब कुछ उसमें नहीं बनाया जा सकता, आइए जानते हैं विस्तार से.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में खाना बनाना तो सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब कुछ उसमें नहीं बनाया जा सकता, आइए जानते हैं विस्तार से.

लोहे की कड़ाही में खाना बनाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, कहा जाता है इससे आयरन मिनरल की पूर्ति होती है, लेकिन यह बात भी सच है कि हर सब्जी को लोहे की कड़ाही में नहीं बनाया जा सकता. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका स्वाद, रंग या पोषक तत्व लोहे के संपर्क में आने से बदल जाते हैं. खासकर खट्टी या ज्यादा पानी वाली चीजें इसके साथ रिएक्ट करती हैं, इसलिए यह जानकारी होना जरूरी है जिससे आप अपने खाने की गुणवत्ता और स्वाद खो न दें और लोहे की कड़ाही का सही उपयोग करें.

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ज्यादा टमाटर वाली सब्जियां, टमाटर में काफी अधिक मात्रा में एसिड होता है जो लोहे के साथ रिएक्ट करता है. इससे सब्जी का रंग काला या गहरा हो सकता है और स्वाद भी हल्का कसैला हो सकता है. ज्यादा समय तक पकाने से यह असर और भी अधिक बढ़ सकता है. इसलिए टमाटर से बनी सब्जियों को स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन में बनाना चाहिए.
ज्यादा टमाटर वाली सब्जियां, टमाटर में काफी अधिक मात्रा में एसिड होता है जो लोहे के साथ रिएक्ट करता है. इससे सब्जी का रंग काला या गहरा हो सकता है और स्वाद भी हल्का कसैला हो सकता है. ज्यादा समय तक पकाने से यह असर और भी अधिक बढ़ सकता है. इसलिए टमाटर से बनी सब्जियों को स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन में बनाना चाहिए.
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पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां लोहे के संपर्क में आकर अपना चमकीला हरा रंग खो देती हैं, यह गहरे या काले रंग में बदल सकती हैं, जिससे ऐसा लगने लगता है कि यह खाने लायक नहीं हैं. साथ-साथ स्वाद में भी थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है. हरी सब्जियों को एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तनों में पकाना ज्यादा सही माना जाता है.
पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां लोहे के संपर्क में आकर अपना चमकीला हरा रंग खो देती हैं, यह गहरे या काले रंग में बदल सकती हैं, जिससे ऐसा लगने लगता है कि यह खाने लायक नहीं हैं. साथ-साथ स्वाद में भी थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है. हरी सब्जियों को एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तनों में पकाना ज्यादा सही माना जाता है.
Published at : 19 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Iron Kadai Cooking Foods To Avoid In Iron Cookware Iron Pan Reaction Why Food Turns Black In Iron Pan

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