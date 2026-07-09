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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीMango Face Pack: आम को छीलें फिर गूदे में यह खट्टी चीज मिलाकर बनाएं देसी फेसपैक, होगा जोरदार फायदा

Mango Face Pack: आम को छीलें फिर गूदे में यह खट्टी चीज मिलाकर बनाएं देसी फेसपैक, होगा जोरदार फायदा

Mango For Skin Care: अगर धूप, पसीने और धूल की वजह से चेहरे की चमक कम हो गई है या टैनिंग परेशान कर रही है, तो पके हुए आम के गूदे से बना एक आसानी से ताजा महसूस करा सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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Mango Face Pack For Glowing Skin: आम सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर धूप, पसीने और धूल की वजह से चेहरे की चमक कम हो गई है या टैनिंग परेशान कर रही है, तो पके हुए आम के गूदे से बना एक आसान देसी फेसपैक आपकी स्किन को तरोताजा महसूस करा सकता है. खास बात यह है कि इसमें एक खट्टी चीज मिलाई जाती है, जो त्वचा को अतिरिक्त निखार देने में मदद कर सकती है. 

पका आम क्यों फायदेमंद?

पके आम में विटामिन ए, सी और ई के साथ कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये त्वचा को पोषण देने, रूखेपन को कम करने और चेहरे को फ्रेश लुक देने में मदद करते हैं. वहीं खट्टी चीज के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला दही त्वचा को नमी देने के साथ उसे मुलायम बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है. जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा फेसपैक तैयार होता है जो गर्मियों में स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बन सकता है.

ऐसे बनाएं फेसपैक

इसके लिए एक अच्छी तरह पका हुआ आम लें और उसका छिलका हटाकर गूदा निकाल लें. अब इस गूदे में एक चम्मच दही मिलाएं. इसके बाद तीन चम्मच मुल्तानी मिट्टी और दो चम्मच गुलाब जल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. जब मिश्रण मुलायम पेस्ट की तरह तैयार हो जाए, तब इसे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगा दें. फेसपैक को 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा साफ और ताजगी भरी महसूस हो सकती है. सप्ताह में एक या दो बार इस फेसपैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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बेजान और रफ नजर स्किन के लिए ये उपाय

अगर आपकी त्वचा बेजान और रफ नजर आती है, तो आम के गूदे में ओटमील, थोड़ा-सा कच्चा दूध और पिसा हुआ बादाम मिलाकर भी फेसपैक तैयार किया जा सकता है. यह मिश्रण स्किन की हल्की एक्सफोलिएशन करने में मदद करता है और स्किन को स्मूद महसूस करा सकता है. आम में मौजूद विटामिन सी त्वचा की रंगत को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि विटामिन ए त्वचा की प्राकृतिक इलास्टिसिटी बनाए रखने में सहायक माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में भी भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा आम की प्राकृतिक नमी त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, जिससे चेहरा अधिक फ्रेश और ग्लोइंग दिखाई दे सकता है. 

पैच टेस्ट जरूर करें

हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। इसलिए किसी भी घरेलू फेसपैक को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, खुजली या एलर्जी जैसी कोई समस्या महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल न करें.  यदि आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है या पहले से कोई स्किन संबंधी समस्या है, तो घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले त्वचा एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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Homemade Face Pack Mango Face Pack DIY Mango Face Pack
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