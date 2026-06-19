पीनट एंड ओट्स कटलेट भी हेल्दी स्नैक की सूची में शामिल है. रोल्ड ओट्स, मूंगफली, उबले आलू और पनीर से तैयार ये कटलेट लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं और शाम की भूख को शांत कर सकते हैं.