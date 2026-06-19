एक्सप्लोरर
High Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
Best Protein Rich Snacks For Work: ऑफिस में काम के दौरान भूख लगने पर अक्सर लोग बिस्किट, पिज्जा, बर्गर या दूसरी अनहेल्दी चीजें खाना शुरू कर देते हैं. चलिए आपको हेल्दी विकल्प बताते हैं.
जब बात ऑफिस में खाने की हो, तो ज्यादातर लोग आसपास होटल, कैंटीन की तरफ रुख करते हैं और वहां से जंक फूड या स्पाइसी ट्राई करते हैं. यह सेहत के लिए आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है. चलिए आपको ऐसे हाई-प्रोटीन स्नैक्स के विकल्प के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. ये हेल्दी होने के साथ- साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं.
1/9
2/9
Published at : 19 Jun 2026 12:35 PM (IST)
फूड
9 Photos
ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
फूड
6 Photos
बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
40 पार पुरुषों के शरीर में एक्टिव होते हैं साइलेंट किलर, जान बचानी है तो जरूर कराएं ये 4 टेस्ट
लाइफस्टाइल
फर्श पर हो रही है चिपचिपाहट? अपनाएं ये देसी उपाय, शीशे जैसी चमक से जगमगाएगा घर
लाइफस्टाइल
जंग लगे चाकू से खाना बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे रेस्तरां, FSSAI ने जारी की एडवायजरी
लाइफस्टाइल
गुड़ या शक्कर, जानिए किससे जल्दी होता है शुगर स्पाइक? लगातार बोला जा रहा झूठ
Advertisement
फूड
9 Photos
ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion