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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHigh Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स

High Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स

Best Protein Rich Snacks For Work: ऑफिस में काम के दौरान भूख लगने पर अक्सर लोग बिस्किट, पिज्जा, बर्गर या दूसरी अनहेल्दी चीजें खाना शुरू कर देते हैं. चलिए आपको हेल्दी विकल्प बताते हैं.

Written By : सोनम  | Updated at : 19 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Best Protein Rich Snacks For Work: ऑफिस में काम के दौरान भूख लगने पर अक्सर लोग बिस्किट, पिज्जा, बर्गर या दूसरी अनहेल्दी चीजें खाना शुरू कर देते हैं. चलिए आपको हेल्दी विकल्प बताते हैं.

जब बात ऑफिस में खाने की हो, तो ज्यादातर लोग आसपास होटल, कैंटीन की तरफ रुख करते हैं और वहां से जंक फूड या स्पाइसी ट्राई करते हैं. यह सेहत के लिए आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है. चलिए आपको ऐसे हाई-प्रोटीन स्नैक्स के विकल्प के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. ये हेल्दी होने के साथ- साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं.

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स्प्राउट्स टिक्की प्रोटीन और फाइबर से भरपूर स्नैक है. इसे अंकुरित मूंग, मिक्स स्प्राउट्स, प्याज, शिमला मिर्च और मसालों के साथ तैयार किया जाता है. एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक पकाने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
स्प्राउट्स टिक्की प्रोटीन और फाइबर से भरपूर स्नैक है. इसे अंकुरित मूंग, मिक्स स्प्राउट्स, प्याज, शिमला मिर्च और मसालों के साथ तैयार किया जाता है. एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक पकाने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
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पीनट एंड ओट्स कटलेट भी हेल्दी स्नैक की सूची में शामिल है. रोल्ड ओट्स, मूंगफली, उबले आलू और पनीर से तैयार ये कटलेट लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं और शाम की भूख को शांत कर सकते हैं.
पीनट एंड ओट्स कटलेट भी हेल्दी स्नैक की सूची में शामिल है. रोल्ड ओट्स, मूंगफली, उबले आलू और पनीर से तैयार ये कटलेट लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं और शाम की भूख को शांत कर सकते हैं.
Published at : 19 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
High Protein Snacks Air Fryer Snacks Office Tiffin Snacks

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