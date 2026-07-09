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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडChicken Pulao Recipe: चिकन बिरयानी भूल जाएंगे! इस सीक्रेट तरीके से बनाएं चिकन पुलाव, खिला-खिला रहेगा एक-एक दाना

Chicken Pulao Recipe: चिकन बिरयानी भूल जाएंगे! इस सीक्रेट तरीके से बनाएं चिकन पुलाव, खिला-खिला रहेगा एक-एक दाना

Easy Chicken Pulao Recipe In Cooker: हर बार चिकन बिरयानी बनाकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार चिकन पुलाव जरूर बनाएं. स्वाद के मामले में यह किसी से कम नहीं होता.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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How To Make Chicken Pulao At Home: अगर हर बार चिकन बिरयानी बनाकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार चिकन पुलाव जरूर बनाएं. स्वाद के मामले में यह किसी से कम नहीं होता, लेकिन इसे बनाने में कम समय लगता है और मसाले भी हल्के होते हैं. सही तरीका अपनाया जाए तो पुलाव का हर चावल अलग-अलग, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर बनता है. खास बात यह है कि यह रेसिपी सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो जाती है और एक ही कुकर या पैन में आसानी से बन सकती है. 

चिकन पुलाव बनाने के लिए क्या करें?

इस पुलाव के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना जरूरी है. एक बाउल में चिकन लें और उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि मसालों का स्वाद चिकन के अंदर तक पहुंच जाए. इस बीच बासमती चावल को 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें और करीब 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इससे चावल पकने के बाद लंबे और अलग-अलग बनते हैं. अगर संभव हो तो अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल का इस्तेमाल करें. 

पकाते समय इन चीजों को मिक्स करें

अब प्रेशर कुकर या मोटे तले वाले पैन में थोड़ा घी और तेल गर्म करें. इसमें तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी और छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ और स्टार ऐनिस जैसे साबुत मसाले डालकर कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और पतले कटे प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं. अब मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें और मध्यम आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकाएं, जब तक उसका रंग गुलाबी से सफेद न हो जाए. फिर कटे हुए टमाटर, हरा धनिया और पुदीना डालकर तब तक पकाएं, जब तक टमाटर पूरी तरह नरम न हो जाएं.

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 हल्का क्रीमी स्वाद और बेहतरीन खुशबू

इसके बाद इसमें नारियल का दूध डालें। नारियल का दूध पुलाव को हल्का क्रीमी स्वाद और बेहतरीन खुशबू देता है. यदि नारियल का दूध उपलब्ध न हो, तो इसकी जगह गाढ़ा दही भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जरूरत के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

एक-दो मिनट हल्के हाथ से चलाएं

भीगे हुए चावल का पानी निकालकर कुकर में डालें और एक-दो मिनट हल्के हाथ से चलाएं. इसके बाद गर्म पानी डालें। ध्यान रखें कि एक कप चावल के लिए लगभग डेढ़ कप तरल पर्याप्त होता है. कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर एक सीटी आने तक पकाएं. प्रेशर अपने आप निकलने के बाद ढक्कन खोलें और कांटे की मदद से पुलाव को हल्के हाथों से फुलाएं. आखिर में ऊपर से थोड़ा घी, नींबू का रस, हरा धनिया, पुदीना, फ्राइड प्याज या काजू डालकर गार्निश करें. तैयार चिकन पुलाव को प्याज के रायते, खीरे के रायते या अपनी पसंद की ग्रेवी के साथ गर्मागर्म परोसें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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