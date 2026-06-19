जिसे सब्जी समझ खाते रहे वो सब्जी नहीं फल है, इसके बगैर स्वाद नहीं बनता कोई खाना

विज्ञान में किसी भी चीज को फल तब कहते हैं, जब वो पौधे के फूल से बनती है और उसके अंदर बीज होते हैं. टमाटर के अंदर बीज होते हैं और यह पौधे के फूल से ही बनता है. इसलिए विज्ञान की भाषा में टमाटर एक फल है. लेकिन रसोई में हम इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आम लोग इसे सब्जी कहते हैं. यह मामला इतना उलझा हुआ था कि 1893 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर बहस हुई थी. अदालत ने कहा कि खाने के तरीके के हिसाब से टमाटर सब्जी है, लेकिन विज्ञान आज भी इसे फल मानता है.