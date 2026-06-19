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जिसे सब्जी समझ खाते रहे वो सब्जी नहीं फल है, इसके बगैर स्वाद नहीं बनता कोई खाना
टमाटर को आमतौर पर सब्जी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह एक फल है. यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.
टमाटर किसी भी सब्जी में इस्तेमाल हो जाए तो उससे सब्जी का स्वाद दो गुना ज्यादा बड़ जाता है. सब्जी में स्वाद बढ़ाने से लेकर सलाद में टमाटर हर जगह सबसे ऊपर होता है, साथ ही टमाटर बड़े लोगों से लेकर छोटे बच्चों तक टमाटर सबकी पहली पसंद होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टमाटर को हम सब्जी समझकर खाते आए हैं, वो असल में एक फल है? जी हां, विज्ञान की नजर से टमाटर सब्जी नहीं, बल्कि एक फल होता है. यह जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सच है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:37 AM (IST)
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