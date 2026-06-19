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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडजिसे सब्जी समझ खाते रहे वो सब्जी नहीं फल है, इसके बगैर स्वाद नहीं बनता कोई खाना

जिसे सब्जी समझ खाते रहे वो सब्जी नहीं फल है, इसके बगैर स्वाद नहीं बनता कोई खाना

टमाटर को आमतौर पर सब्जी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह एक फल है. यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jun 2026 07:37 AM (IST)
टमाटर को आमतौर पर सब्जी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह एक फल है. यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.

टमाटर किसी भी सब्जी में इस्तेमाल हो जाए तो उससे सब्जी का स्वाद दो गुना ज्यादा बड़ जाता है. सब्जी में स्वाद बढ़ाने से लेकर सलाद में टमाटर हर जगह सबसे ऊपर होता है, साथ ही टमाटर बड़े लोगों से लेकर छोटे बच्चों तक टमाटर सबकी पहली पसंद होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टमाटर को हम सब्जी समझकर खाते आए हैं, वो असल में एक फल है? जी हां, विज्ञान की नजर से टमाटर सब्जी नहीं, बल्कि एक फल होता है. यह जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सच है. 

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विज्ञान में किसी भी चीज को फल तब कहते हैं, जब वो पौधे के फूल से बनती है और उसके अंदर बीज होते हैं.  टमाटर के अंदर बीज होते हैं और यह पौधे के फूल से ही बनता है. इसलिए विज्ञान की भाषा में टमाटर एक फल है. लेकिन रसोई में हम इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आम लोग इसे सब्जी कहते हैं. यह मामला इतना उलझा हुआ था कि 1893 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर बहस हुई थी. अदालत ने कहा कि खाने के तरीके के हिसाब से टमाटर सब्जी है, लेकिन विज्ञान आज भी इसे फल मानता है. 
विज्ञान में किसी भी चीज को फल तब कहते हैं, जब वो पौधे के फूल से बनती है और उसके अंदर बीज होते हैं.  टमाटर के अंदर बीज होते हैं और यह पौधे के फूल से ही बनता है. इसलिए विज्ञान की भाषा में टमाटर एक फल है. लेकिन रसोई में हम इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आम लोग इसे सब्जी कहते हैं. यह मामला इतना उलझा हुआ था कि 1893 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर बहस हुई थी. अदालत ने कहा कि खाने के तरीके के हिसाब से टमाटर सब्जी है, लेकिन विज्ञान आज भी इसे फल मानता है. 
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टमाटर की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के देशों से हुई, खासकर पेरू और मेक्सिको से. वहां के लोग सदियों से इसे खाते आए थे. जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे, तो वे टमाटर को अपने साथ वापस ले गए. शुरुआत में यूरोप में कई लोग टमाटर को जहरीला समझते थे और डर के मारे नहीं खाते थे. धीरे-धीरे जब लोगों को पता चला कि यह खाने में बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद है, तो यह पूरी दुनिया में फैल गया. भारत में टमाटर पुर्तगालियों के जरिए पहुंचा और फिर यह हमारी रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन गया. 
टमाटर की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के देशों से हुई, खासकर पेरू और मेक्सिको से. वहां के लोग सदियों से इसे खाते आए थे. जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे, तो वे टमाटर को अपने साथ वापस ले गए. शुरुआत में यूरोप में कई लोग टमाटर को जहरीला समझते थे और डर के मारे नहीं खाते थे. धीरे-धीरे जब लोगों को पता चला कि यह खाने में बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद है, तो यह पूरी दुनिया में फैल गया. भारत में टमाटर पुर्तगालियों के जरिए पहुंचा और फिर यह हमारी रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन गया. 
Published at : 19 Jun 2026 07:37 AM (IST)
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