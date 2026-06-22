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Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
Evening Hunger Solutions: कभी-कभी हमें फटा-फट कुछ खाने की तलब होती है, ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ मिल जाए. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने इस तलब को कैसे शांत कर सकते हैं.
शाम की चाय के साथ अक्सर ऐसी हल्की-फुल्की भूख लगती है, जो पेट भरने के लिए नहीं बल्कि कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए होती है. ऐसे समय में लंबी तैयारी वाले व्यंजनों की नहीं, बल्कि झटपट बनने वाले स्नैक्स की जरूरत होती है. अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही कुछ मिनटों में मजेदार स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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