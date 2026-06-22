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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडEvening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार

Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार

Evening Hunger Solutions: कभी-कभी हमें फटा-फट कुछ खाने की तलब होती है, ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ मिल जाए. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने इस तलब को कैसे शांत कर सकते हैं.

Written By : सोनम  | Updated at : 22 Jun 2026 12:05 PM (IST)
Evening Hunger Solutions: कभी-कभी हमें फटा-फट कुछ खाने की तलब होती है, ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ मिल जाए. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने इस तलब को कैसे शांत कर सकते हैं.

शाम की चाय के साथ अक्सर ऐसी हल्की-फुल्की भूख लगती है, जो पेट भरने के लिए नहीं बल्कि कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए होती है. ऐसे समय में लंबी तैयारी वाले व्यंजनों की नहीं, बल्कि झटपट बनने वाले स्नैक्स की जरूरत होती है. अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही कुछ मिनटों में मजेदार स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं.

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मसाला ब्रेड टोस्ट ऐसा ही एक आसान विकल्प है, जो हर घर में पसंद किया जाता है. ब्रेड पर थोड़ा मक्खन या घी लगाकर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और भुना जीरा छिड़क दें। फिर इसे तवे या टोस्टर पर सेंक लें. कुरकुरी ब्रेड और मसालों का स्वाद चाय के साथ खूब जंचता है.
मसाला ब्रेड टोस्ट ऐसा ही एक आसान विकल्प है, जो हर घर में पसंद किया जाता है. ब्रेड पर थोड़ा मक्खन या घी लगाकर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और भुना जीरा छिड़क दें। फिर इसे तवे या टोस्टर पर सेंक लें. कुरकुरी ब्रेड और मसालों का स्वाद चाय के साथ खूब जंचता है.
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अगर कुछ सादा लेकिन स्वाद से भरपूर चाहिए तो भुनी हुई मूंगफली सबसे बढ़िया विकल्प है. इसमें थोड़ा नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला मिलाकर खाया जा सकता है. यह न सिर्फ कुरकुरी होती है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर होने के कारण देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है.
अगर कुछ सादा लेकिन स्वाद से भरपूर चाहिए तो भुनी हुई मूंगफली सबसे बढ़िया विकल्प है. इसमें थोड़ा नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला मिलाकर खाया जा सकता है. यह न सिर्फ कुरकुरी होती है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर होने के कारण देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है.
Published at : 22 Jun 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Evening Tea Snacks Quick Tea Time Snacks Tea Time Recipes

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