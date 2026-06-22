मसाला ब्रेड टोस्ट ऐसा ही एक आसान विकल्प है, जो हर घर में पसंद किया जाता है. ब्रेड पर थोड़ा मक्खन या घी लगाकर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और भुना जीरा छिड़क दें। फिर इसे तवे या टोस्टर पर सेंक लें. कुरकुरी ब्रेड और मसालों का स्वाद चाय के साथ खूब जंचता है.