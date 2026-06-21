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Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Fathers Day Special Recipes: फादर्स डे पर कई बच्चे इस दिन पिता को गिफ्ट देते है तो कई अपने पिता के साथ समय बिताते हैं. वहीं कई बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मनपसंद चीज भी बनाते हैं.
Fathers Day Special Recipes: कल यानी 21 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा. हर साल फादर्स डे जून के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है. वहीं इस दिन बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. कई बच्चे इस दिन पिता को गिफ्ट देते है तो कई अपने पिता के साथ समय बिताते हैं. वहीं कई बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मनपसंद चीज भी बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार फादर्स डे पर अपने पिता को अच्छी डिशेज बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इस फादर्स डे पर अपने पिता को कौन सी डिशेज बनाकर खिला सकते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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