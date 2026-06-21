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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडFathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया

Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया

Fathers Day Special Recipes: फादर्स डे पर कई बच्चे इस दिन पिता को गिफ्ट देते है तो कई अपने पिता के साथ समय बिताते हैं. वहीं कई बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मनपसंद चीज भी बनाते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Jun 2026 09:22 AM (IST)
Fathers Day Special Recipes: फादर्स डे पर कई बच्चे इस दिन पिता को गिफ्ट देते है तो कई अपने पिता के साथ समय बिताते हैं. वहीं कई बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मनपसंद चीज भी बनाते हैं.

Fathers Day Special Recipes: कल यानी 21 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा. हर साल फादर्स डे जून के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है. वहीं इस दिन बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. कई बच्चे इस दिन पिता को गिफ्ट देते है तो कई अपने पिता के साथ समय बिताते हैं. वहीं कई बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मनपसंद चीज भी बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार फादर्स डे पर अपने पिता को अच्छी डिशेज बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इस फादर्स डे पर अपने पिता को कौन सी डिशेज बनाकर खिला सकते हैं.

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फादर्स डे पर दिन की शुरुआत गार्लिक बटर टोस्ट से आप कर सकते हैं . बटर और लहसुन के फ्लेवर के साथ तैयार यह डिश नाश्ते के लिए अच्छी मानी जाती है. ऊपर से स्क्रैम्बल्ड एग्स डालकर इसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है. चाय या कॉफी के साथ आप इसे अपने पापा को सर्व करके फादर्स डे की सुबह खास बना सकते हैं.
फादर्स डे पर दिन की शुरुआत गार्लिक बटर टोस्ट से आप कर सकते हैं . बटर और लहसुन के फ्लेवर के साथ तैयार यह डिश नाश्ते के लिए अच्छी मानी जाती है. ऊपर से स्क्रैम्बल्ड एग्स डालकर इसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है. चाय या कॉफी के साथ आप इसे अपने पापा को सर्व करके फादर्स डे की सुबह खास बना सकते हैं.
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वहीं अगर आपके पापा को स्नैक्स पसंद है, तो चीजी स्वीट पोटैटो फ्राइज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. शकरकंद के फ्राइज को मसाले के साथ बैक किया जाता है और ऊपर से चीज डालकर सर्व किया जाता है. यह डिश टेस्टी और हेल्दी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मानी जाती है.
वहीं अगर आपके पापा को स्नैक्स पसंद है, तो चीजी स्वीट पोटैटो फ्राइज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. शकरकंद के फ्राइज को मसाले के साथ बैक किया जाता है और ऊपर से चीज डालकर सर्व किया जाता है. यह डिश टेस्टी और हेल्दी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मानी जाती है.
Published at : 21 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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Father's Day Fathers Day Special Fathers Day Special Recipes Fathers Day Recipes Fathers Day Special Dish

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