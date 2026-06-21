फादर्स डे पर दिन की शुरुआत गार्लिक बटर टोस्ट से आप कर सकते हैं . बटर और लहसुन के फ्लेवर के साथ तैयार यह डिश नाश्ते के लिए अच्छी मानी जाती है. ऊपर से स्क्रैम्बल्ड एग्स डालकर इसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है. चाय या कॉफी के साथ आप इसे अपने पापा को सर्व करके फादर्स डे की सुबह खास बना सकते हैं.