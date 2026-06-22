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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलGreen Architecture: न बिजली का बिल न AC का झंझट, प्रकृति के बीच बने इन अनोखे घरों को देख रह जाएंगे दंग

Green Architecture: न बिजली का बिल न AC का झंझट, प्रकृति के बीच बने इन अनोखे घरों को देख रह जाएंगे दंग

Eco-Friendly Home Design: दुनिया तेजा से बदल रही है. पहले जहां फैशन वाले घरों को बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किया जा रहा था, अब आपको तमाम ऐसा घर देखने को मिल जाएंगे जो नेचर फ्रेंडली बन रहे हैं.

Written By : सोनम  | Updated at : 22 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Eco-Friendly Home Design: दुनिया तेजा से बदल रही है. पहले जहां फैशन वाले घरों को बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किया जा रहा था, अब आपको तमाम ऐसा घर देखने को मिल जाएंगे जो नेचर फ्रेंडली बन रहे हैं.

दुनियाभर में बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच वास्तुकला की दुनिया भी तेजी से बदल रही है. अब इमारतों को सिर्फ खूबसूरत बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें प्रकृति के अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. कई आर्किटेक्ट ऐसे डिजाइन तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर लाइफस्टाइल का संतुलन बनाते हैं.

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न्यूजीलैंड के क्वीनस्टाउन में बना मटागौरी हाउस प्राकृतिक खूबसूरती के बीच स्थित है. इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल-मिल जाता है. बड़ी खिड़कियां दिनभर पर्याप्त रोशनी देती हैं, जिससे कृत्रिम प्रकाश की जरूरत काफी कम हो जाती है.
न्यूजीलैंड के क्वीनस्टाउन में बना मटागौरी हाउस प्राकृतिक खूबसूरती के बीच स्थित है. इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल-मिल जाता है. बड़ी खिड़कियां दिनभर पर्याप्त रोशनी देती हैं, जिससे कृत्रिम प्रकाश की जरूरत काफी कम हो जाती है.
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जापान के गिफू क्षेत्र में स्थित निवा-नो-इए यानी गार्डन हाउस इसका शानदार उदाहरण है. इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर और बाहर के हिस्सों के बीच कोई स्पष्ट दूरी महसूस नहीं होती. प्राकृतिक रोशनी, हवा और हरियाली का भरपूर उपयोग इसे ऊर्जा बचाने वाला घर बनाता हैय
जापान के गिफू क्षेत्र में स्थित निवा-नो-इए यानी गार्डन हाउस इसका शानदार उदाहरण है. इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर और बाहर के हिस्सों के बीच कोई स्पष्ट दूरी महसूस नहीं होती. प्राकृतिक रोशनी, हवा और हरियाली का भरपूर उपयोग इसे ऊर्जा बचाने वाला घर बनाता हैय
Published at : 22 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Niwa No Ie Matagouri House Sustainable Architecture

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