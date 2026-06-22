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Green Architecture: न बिजली का बिल न AC का झंझट, प्रकृति के बीच बने इन अनोखे घरों को देख रह जाएंगे दंग
Eco-Friendly Home Design: दुनिया तेजा से बदल रही है. पहले जहां फैशन वाले घरों को बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किया जा रहा था, अब आपको तमाम ऐसा घर देखने को मिल जाएंगे जो नेचर फ्रेंडली बन रहे हैं.
दुनियाभर में बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच वास्तुकला की दुनिया भी तेजी से बदल रही है. अब इमारतों को सिर्फ खूबसूरत बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें प्रकृति के अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. कई आर्किटेक्ट ऐसे डिजाइन तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर लाइफस्टाइल का संतुलन बनाते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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