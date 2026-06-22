जापान के गिफू क्षेत्र में स्थित निवा-नो-इए यानी गार्डन हाउस इसका शानदार उदाहरण है. इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर और बाहर के हिस्सों के बीच कोई स्पष्ट दूरी महसूस नहीं होती. प्राकृतिक रोशनी, हवा और हरियाली का भरपूर उपयोग इसे ऊर्जा बचाने वाला घर बनाता हैय