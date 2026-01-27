हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Earbuds भी हो जाते हैं हैक? अपनाएं ये आसान ट्रिक जिससे कोई न सुन सके आपकी बात



लोग इन्हें इतना सुरक्षित मानते हैं कि बिना सोचे-समझे हर जगह पहन लेते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक साइबर रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 27 Jan 2026 08:08 PM (IST)


आज के समय में वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लास करनी हो, ऑफिस मीटिंग या फोन कॉल हर जगह इनका यूज होता है. लोग इन्हें इतना सुरक्षित मानते हैं कि बिना सोचे-समझे हर जगह पहन लेते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक साइबर रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है. इस रिसर्च के मुताबिक, ये छोटे से दिखने वाले ईयरबड्स आपकी निजी बातचीत, लोकेशन और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, तो कोई अनजान व्यक्ति आपको बिना बताए सुन सकता है.

आजकल ज्यादातर वायरलेस ईयरबड्स में Fast Pair नाम का फीचर होता है. इसका काम होता है कि ईयरबड्स मोबाइल से जल्दी और आसानी से कनेक्ट हो जाएं. जैसे ही आप ईयरबड्स निकालते हैं, फोन पर अपने आप कनेक्शन का मैसेज आ जाता है. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी फीचर में कुछ तकनीकी कमियां हैं, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं.

बेल्जियम की KU Leuven यूनिवर्सिटी के साइबर विशेषज्ञों ने इस तरह के हमले को Whisper Pair नाम दिया है.इस अटैक में हैकर आपके ईयरबड्स से 40 से 50 फीट की दूरी पर रहकर भी उससे कनेक्ट हो सकता है. सबसे खतरनाक बात यह है कि आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता कि कोई और जुड़ चुका है.

Published at : 27 Jan 2026 08:08 PM (IST)
