Earbuds भी हो जाते हैं हैक? अपनाएं ये आसान ट्रिक जिससे कोई न सुन सके आपकी बात
लोग इन्हें इतना सुरक्षित मानते हैं कि बिना सोचे-समझे हर जगह पहन लेते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक साइबर रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है.
आज के समय में वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लास करनी हो, ऑफिस मीटिंग या फोन कॉल हर जगह इनका यूज होता है. लोग इन्हें इतना सुरक्षित मानते हैं कि बिना सोचे-समझे हर जगह पहन लेते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक साइबर रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है. इस रिसर्च के मुताबिक, ये छोटे से दिखने वाले ईयरबड्स आपकी निजी बातचीत, लोकेशन और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, तो कोई अनजान व्यक्ति आपको बिना बताए सुन सकता है.
Published at : 27 Jan 2026 08:08 PM (IST)
