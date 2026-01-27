Earbuds भी हो जाते हैं हैक? अपनाएं ये आसान ट्रिक जिससे कोई न सुन सके आपकी बात

आजकल ज्यादातर वायरलेस ईयरबड्स में Fast Pair नाम का फीचर होता है. इसका काम होता है कि ईयरबड्स मोबाइल से जल्दी और आसानी से कनेक्ट हो जाएं. जैसे ही आप ईयरबड्स निकालते हैं, फोन पर अपने आप कनेक्शन का मैसेज आ जाता है. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी फीचर में कुछ तकनीकी कमियां हैं, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं.