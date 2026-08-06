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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSnake Prevention: इतनी संकरी जगह से भी घर में घुस सकता है सांप! तुरंत करें ये काम

Snake Prevention: इतनी संकरी जगह से भी घर में घुस सकता है सांप! तुरंत करें ये काम

Snake Prevention Tips: सांप का शरीर बेहद लचीला होता है. उसके पास इंसानों की तरह कंधे या पैर नहीं होते, इसलिए वह अपने शरीर को दबाकर बहुत संकरी जगह से भी निकल सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Aug 2026 06:01 PM (IST)
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How Snakes Enter House Through Door Gap: घर में अचानक सांप दिखाई देना किसी भी व्यक्ति के लिए डराने वाला अनुभव हो सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर सांप अंदर आया कैसे? कई बार लोग खिड़कियों या खुले दरवाजों पर शक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दरवाजे के नीचे छोड़ी गई छोटी-सी जगह भी सांप के लिए घर में घुसने का रास्ता बन सकती है.

कितनी छोटी जगह से घुस सकता है सांप?

सांप का शरीर बेहद लचीला होता है. उसके पास इंसानों की तरह कंधे या पैर नहीं होते, इसलिए वह अपने शरीर को दबाकर बहुत संकरी जगह से भी निकल सकता है. छोटे आकार के कई सांप करीब 6 से 7 मिलीमीटर (लगभग एक चौथाई इंच) की दरार से भी अंदर घुस सकते हैं. वहीं बड़े सांपों को थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होती है, लेकिन अगर दरवाजे के नीचे साफ नजर आने वाला गैप है, तो कुछ न कुछ प्रजाति का सांप वहां से निकल सकता है. यही वजह है कि दरवाजे के नीचे का छोटा गैप भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

आखिर सांप घर के अंदर क्यों आता है?

ज्यादातर मामलों में सांप इंसानों पर हमला करने के इरादे से घर में नहीं आता. वह भोजन, पानी या सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते हुए घर तक पहुंच जाता है. अगर घर के आसपास चूहे, छिपकलियां, मेंढक या कीड़े-मकोड़े ज्यादा हैं, तो सांप भी वहां आने की संभावना बढ़ जाती है. कई बार वह इन्हीं शिकार का पीछा करते हुए दरवाजे के नीचे या दीवार की दरार से अंदर पहुंच जाता है.


Snake Prevention: इतनी संकरी जगह से भी घर में घुस सकता है सांप! तुरंत करें ये काम

मौसम भी बनता है वजह

गर्मी के दिनों में सांप ठंडी जगह तलाशते हैं, जबकि तेज बारिश या सर्द मौसम में उन्हें सूखी और सुरक्षित जगह चाहिए होती है. ऐसे समय में घर का स्टोर रूम, बेसमेंट, गैराज या कम इस्तेमाल होने वाले कमरे उन्हें सुरक्षित ठिकाना लग सकते हैं. अगर दरवाजे के नीचे पर्याप्त जगह हो, तो सांप आसानी से अंदर पहुंच सकता है.

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कौन-कौन से सांप घर में ज्यादा दिखाई देते हैं?

भारत में घरों के आसपास दिखाई देने वाले अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते. चूहे खाने वाले कई सामान्य सांप अक्सर इंसानी बस्तियों के आसपास घूमते रहते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि खतरा बिल्कुल नहीं है. कुछ इलाकों में कोबरा, करैत या वाइपर जैसी जहरीली प्रजातियां भी घरों के आसपास पहुंच सकती हैं. इसलिए घर के अंदर दिखने वाले किसी भी सांप को पहचानने की कोशिश में उसके पास जाना सही नहीं माना जाता.

कैसे पता चले कि सांप घर में घुसा है?

अगर आपको घर में सांप दिखाई नहीं भी दे, तब भी कुछ संकेत उसकी मौजूदगी का इशारा कर सकते हैं. घर के किसी कोने में सांप की उतरी हुई केंचुल मिलना, धूल वाली जगह पर रेंगने के निशान दिखना या अचानक घर में चूहों की संख्या कम हो जाना ऐसे संकेत हो सकते हैं. इसके अलावा दरवाजे, गैराज या स्टोर रूम के पास बार-बार सांप दिखाई देना भी इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं कोई रास्ता खुला हुआ है.


Snake Prevention: इतनी संकरी जगह से भी घर में घुस सकता है सांप! तुरंत करें ये काम

दरवाजे से सांप को अंदर आने से कैसे रोकें?

अगर दरवाजे के नीचे गैप ज्यादा है, तो सबसे पहले उसे बंद करना चाहिए. इसके लिए डोर स्वीप, रबर सील या वेदर स्ट्रिप लगाई जा सकती है. इससे न सिर्फ सांप बल्कि कई दूसरे कीड़े और छोटे जीव भी घर में नहीं घुस पाएंगे. इसके साथ ही समय-समय पर दरवाजे के किनारों और चौखट की जांच करते रहें. अगर कहीं दरार या टूट-फूट दिखाई दे, तो उसे जल्द ठीक करवा लें.

घर के बाहर भी रखें सफाई

सिर्फ दरवाजा बंद करना ही काफी नहीं है. घर के आसपास लंबी घास, लकड़ियों का ढेर, कबाड़ या पत्थरों का जमाव भी सांपों को छिपने की जगह देता है. इसलिए आंगन और बगीचे को साफ रखना जरूरी है. अगर घर के आसपास चूहों की संख्या ज्यादा है, तो पहले उनकी समस्या का समाधान करें. क्योंकि जहां चूहे होंगे, वहां सांप आने की संभावना भी बढ़ जाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Snake Safety Snake Prevention House Snake
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