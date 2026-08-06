How Snakes Enter House Through Door Gap: घर में अचानक सांप दिखाई देना किसी भी व्यक्ति के लिए डराने वाला अनुभव हो सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर सांप अंदर आया कैसे? कई बार लोग खिड़कियों या खुले दरवाजों पर शक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दरवाजे के नीचे छोड़ी गई छोटी-सी जगह भी सांप के लिए घर में घुसने का रास्ता बन सकती है.

कितनी छोटी जगह से घुस सकता है सांप?

सांप का शरीर बेहद लचीला होता है. उसके पास इंसानों की तरह कंधे या पैर नहीं होते, इसलिए वह अपने शरीर को दबाकर बहुत संकरी जगह से भी निकल सकता है. छोटे आकार के कई सांप करीब 6 से 7 मिलीमीटर (लगभग एक चौथाई इंच) की दरार से भी अंदर घुस सकते हैं. वहीं बड़े सांपों को थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होती है, लेकिन अगर दरवाजे के नीचे साफ नजर आने वाला गैप है, तो कुछ न कुछ प्रजाति का सांप वहां से निकल सकता है. यही वजह है कि दरवाजे के नीचे का छोटा गैप भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

आखिर सांप घर के अंदर क्यों आता है?

ज्यादातर मामलों में सांप इंसानों पर हमला करने के इरादे से घर में नहीं आता. वह भोजन, पानी या सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते हुए घर तक पहुंच जाता है. अगर घर के आसपास चूहे, छिपकलियां, मेंढक या कीड़े-मकोड़े ज्यादा हैं, तो सांप भी वहां आने की संभावना बढ़ जाती है. कई बार वह इन्हीं शिकार का पीछा करते हुए दरवाजे के नीचे या दीवार की दरार से अंदर पहुंच जाता है.





मौसम भी बनता है वजह

गर्मी के दिनों में सांप ठंडी जगह तलाशते हैं, जबकि तेज बारिश या सर्द मौसम में उन्हें सूखी और सुरक्षित जगह चाहिए होती है. ऐसे समय में घर का स्टोर रूम, बेसमेंट, गैराज या कम इस्तेमाल होने वाले कमरे उन्हें सुरक्षित ठिकाना लग सकते हैं. अगर दरवाजे के नीचे पर्याप्त जगह हो, तो सांप आसानी से अंदर पहुंच सकता है.

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कौन-कौन से सांप घर में ज्यादा दिखाई देते हैं?

भारत में घरों के आसपास दिखाई देने वाले अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते. चूहे खाने वाले कई सामान्य सांप अक्सर इंसानी बस्तियों के आसपास घूमते रहते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि खतरा बिल्कुल नहीं है. कुछ इलाकों में कोबरा, करैत या वाइपर जैसी जहरीली प्रजातियां भी घरों के आसपास पहुंच सकती हैं. इसलिए घर के अंदर दिखने वाले किसी भी सांप को पहचानने की कोशिश में उसके पास जाना सही नहीं माना जाता.

कैसे पता चले कि सांप घर में घुसा है?

अगर आपको घर में सांप दिखाई नहीं भी दे, तब भी कुछ संकेत उसकी मौजूदगी का इशारा कर सकते हैं. घर के किसी कोने में सांप की उतरी हुई केंचुल मिलना, धूल वाली जगह पर रेंगने के निशान दिखना या अचानक घर में चूहों की संख्या कम हो जाना ऐसे संकेत हो सकते हैं. इसके अलावा दरवाजे, गैराज या स्टोर रूम के पास बार-बार सांप दिखाई देना भी इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं कोई रास्ता खुला हुआ है.





दरवाजे से सांप को अंदर आने से कैसे रोकें?

अगर दरवाजे के नीचे गैप ज्यादा है, तो सबसे पहले उसे बंद करना चाहिए. इसके लिए डोर स्वीप, रबर सील या वेदर स्ट्रिप लगाई जा सकती है. इससे न सिर्फ सांप बल्कि कई दूसरे कीड़े और छोटे जीव भी घर में नहीं घुस पाएंगे. इसके साथ ही समय-समय पर दरवाजे के किनारों और चौखट की जांच करते रहें. अगर कहीं दरार या टूट-फूट दिखाई दे, तो उसे जल्द ठीक करवा लें.

घर के बाहर भी रखें सफाई

सिर्फ दरवाजा बंद करना ही काफी नहीं है. घर के आसपास लंबी घास, लकड़ियों का ढेर, कबाड़ या पत्थरों का जमाव भी सांपों को छिपने की जगह देता है. इसलिए आंगन और बगीचे को साफ रखना जरूरी है. अगर घर के आसपास चूहों की संख्या ज्यादा है, तो पहले उनकी समस्या का समाधान करें. क्योंकि जहां चूहे होंगे, वहां सांप आने की संभावना भी बढ़ जाती है.

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