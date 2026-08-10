मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाTRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 

TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 

ट्राई की ओर से जारी भर्ती के तहत एसोसिएट कंसलटेंट के दो पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को 27 अगस्त तक अपना आवेदन जमा करना होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

TRAI Recruitment 2026: नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने भर्ती का मौका दिया है. खास बात यह है कि इस भर्ती में  किसी तरह का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है. यानी फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं. ट्राई के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एसोसिएट कंसलटेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

दो पदों पर होगी भर्ती  

ट्राई की ओर से जारी भर्ती के तहत एसोसिएट कंसलटेंट के दो पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को 27 अगस्त तक अपना आवेदन जमा करना होगा. आवेदन केवल ट्राई के ऑफिशल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा.   

BTech और BE उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या इनसे संबंधित विषय में बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा एमई, एमटेक, एमबीए या पीएचडी जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 6 अगस्त 2026 को 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. इस भर्ती की खास बात यह है कि आवेदन के लिए एक्सपीरियंस की अनिवार्यता नहीं रखी गई है.   

हर महीने 80,000 सैलरी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग

चयनित उम्मीदवारों को 80,000 प्रतिमाह का निश्चित वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा 8000 प्रतिमाह ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा. इस तरह उम्मीदवार को हर महीने कुल 88,000 तक मिलेंगे. यह नियुक्ति शुरुआत में 1 साल के लिए होगी, उम्मीदवार के प्रदर्शन और ट्राई की जरूरत के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है.  

ये भी पढ़ें-UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार

इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन

उम्मीदवार का चयन ट्राई की सिलेक्शन कमेटी करेगी. चयन के दौरान शैक्षणिक योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू में प्रदर्शन समेत अन्य जरूरी मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा. वहीं इस भर्ती में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए संबंधित विषय से पढ़ाई पूरी कर चुके फ्रेशर्स भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति ट्राई के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में होगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती के लिए ट्राई के ऑफिशल पोर्टल पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी जरूरी जानकारी के साथ पढ़ाई से जुड़े डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे. डाक, ईमेल या किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए, आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Education News TRAI Recruitment 2026 TRAI Jobs TRAI Associate Consultant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
शिक्षा
ISRO में साइंटिस्ट इंजीनियर के 93 पदों पर भर्ती, GATE स्कोर से होगा चयन
ISRO में साइंटिस्ट इंजीनियर के 93 पदों पर भर्ती, GATE स्कोर से होगा चयन
शिक्षा
NEET SS काउंसलिंग राउंड 2 में 2423 सीटें खाली, MCC ने जारी की लिस्ट 
NEET SS काउंसलिंग राउंड 2 में 2423 सीटें खाली, MCC ने जारी की लिस्ट 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
एग्रीकल्चर
Tomato Flower Drop: टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget