छठ पूजा कैसे बढ़ाएं रिश्तों में प्यार, ये 5 संस्कार आएंगे बेहद काम

साथ में संध्या और उषा अर्घ्य करें : तीसरे और चौथे दिन, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. ये पल रिश्तों में नई शुरुआत और आशा का प्रतीक होते हैं.संध्या अर्घ्य के समय साथ में नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर प्रार्थना करें. उषा अर्घ्य के वक्त सूर्योदय को साथ देखें. यह रिश्तों में रोशनी और प्यार लाता है.