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Salt Storage Tips: नमक बरसात में गीला क्यों हो जाता है? बचाने के उपाय

Humidity And Salt: रसोई में एक समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है. नमक और चीनी के डिब्बे खोलते ही पता चलता है कि दोनों में नमी आ गई है. कई बार नमक इतना चिपक जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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How To Keep Salt Dry In Monsoon: बरसात का मौसम आते ही रसोई में एक समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है. नमक और चीनी के डिब्बे खोलते ही पता चलता है कि दोनों में नमी आ गई है. कई बार नमक इतना चिपक जाता है कि उसे चम्मच से निकालना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बारिश के मौसम में नमक जल्दी गीला क्यों हो जाता है और इससे बचने का आसान तरीका क्या है?

दरअसल, इसका सबसे बड़ा कारण हवा में बढ़ी हुई नमी होती है. मानसून के दौरान वातावरण में ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है. नमक की खासियत यह है कि वह हवा से नमी को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है. यही वजह है कि कुछ ही दिनों में वह गीला होकर जमने लगता है. हालांकि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

आखिर नमक बरसात में गीला क्यों हो जाता है?

बारिश के मौसम में हवा में पानी की मात्रा सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है. नमक में मौजूद कण इस नमी को तेजी से सोख लेते हैं. जब कंटेनर बार-बार खोला जाता है, तो हर बार नमी अंदर पहुंचती है और धीरे-धीरे पूरा नमक गीला होने लगता है. अगर डिब्बा ठीक से बंद न हो या उसे नमी वाली जगह पर रखा जाए, तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है.

नमक के डिब्बे में रखें कुछ चावल

बरसात में नमक को सूखा रखने का सबसे आसान और पुराना तरीका है उसमें कुछ चावल के दाने डाल देना. चावल प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं, जिससे नमक लंबे समय तक सूखा रहता है.अगर नमकदानी छोटी है तो उसमें कुछ दाने सीधे डाल सकते हैं. वहीं बड़े डिब्बे में चावल को एक छोटे कपड़े या पेपर पाउच में बांधकर रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

कॉफी बीन्स भी आ सकती हैं काम

अगर घर में कॉफी बीन्स मौजूद हैं, तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. कॉफी बीन्स हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करती हैं. अच्छी बात यह है कि इससे नमक या चीनी के स्वाद पर कोई खास असर नहीं पड़ता.


Salt Storage Tips: नमक बरसात में गीला क्यों हो जाता है? बचाने के उपाय

लौंग का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

लौंग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि रसोई की कई छोटी समस्याओं में भी काम आती है. यह नमी को कम करने में मदद कर सकती है. हालांकि लौंग की तेज खुशबू नमक या चीनी में आ सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि लौंग को किसी साफ कपड़े में बांधकर डिब्बे के अंदर रखें.

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राजमा के दाने भी हैं असरदार

बहुत कम लोग जानते हैं कि सूखे राजमा के कुछ दाने भी अतिरिक्त नमी को सोखने का काम करते हैं. यही वजह है कि कई लोग मानसून के दौरान नमक और चीनी के डिब्बों में कुछ राजमा के दाने डाल देते हैं. इससे इनमें नमी कम आने की संभावना रहती है.


Salt Storage Tips: नमक बरसात में गीला क्यों हो जाता है? बचाने के उपाय

सही जगह पर रखें नमक का डिब्बा

नमक को सुरक्षित रखने में सिर्फ घरेलू उपाय ही नहीं, बल्कि स्टोरेज की जगह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कोशिश करें कि नमक और चीनी के डिब्बे को हमेशा ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें. उन्हें गैस चूल्हे, सिंक, खिड़की या ऐसी जगह के पास न रखें जहां भाप या नमी ज्यादा आती हो. खाना बनाते समय निकलने वाली भाप भी धीरे-धीरे नमक में नमी बढ़ा सकती है.

एयरटाइट कंटेनर का करें इस्तेमाल

अगर नमक को लंबे समय तक सूखा रखना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें. कंटेनर खोलने के बाद उसे तुरंत अच्छी तरह बंद कर दें. इससे बाहर की नमी अंदर नहीं पहुंच पाएगी और नमक जल्दी खराब नहीं होगा.

गीले चम्मच से बचें

कई बार लोग जल्दीबाजी में गीला या हल्का नम चम्मच नमक के डिब्बे में डाल देते हैं. इससे भी नमक में नमी बढ़ जाती है और वह जल्दी जमने लगता है. इसलिए हमेशा पूरी तरह सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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