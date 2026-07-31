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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC Tour Package: कम बजट में घूमें गंगटोक और दार्जिलिंग, आईआरसीटीसी लाया खास टूर पैकेज

IRCTC Tour Package: कम बजट में घूमें गंगटोक और दार्जिलिंग, आईआरसीटीसी लाया खास टूर पैकेज

India Tour Packages: एक ही ट्रिप में हिमालय की खूबसूरती, शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो IRCTC का टूर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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IRCTC Himalayan Tranquility Tour Package: अगर आप इस साल पहाड़ों की सैर का प्लान बना रहे हैं और एक ही ट्रिप में हिमालय की खूबसूरती, शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का हिमालयन ट्रैंक्विलिटी रेल टूर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इस पैकेज के जरिए आपको पूर्वोत्तर भारत के तीन बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन, गंगटोक, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग घूमने का मौका मिलेगा. यह यात्रा उन लोगों के लिए खास है जो परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ यादगार छुट्टियां बिताना चाहते हैं.

यह टूर हर रविवार को हावड़ा रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और पूरे सफर के दौरान ट्रेन, होटल और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसी कई सुविधाएं एक ही पैकेज में मिलती हैं. ऐसे में बार-बार होटल या टैक्सी बुक करने की चिंता भी नहीं रहती.

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IRCTC Tour Package: कम बजट में घूमें गंगटोक और दार्जिलिंग, आईआरसीटीसी लाया खास टूर पैकेज

तीन खूबसूरत हिल स्टेशनों की सैर

इस पैकेज में सबसे पहले कालिम्पोंग ले जाया जाएगा. पूर्वी हिमालय की गोद में बसा यह छोटा और शांत शहर अपने सुहाने मौसम, रंग-बिरंगे फूलों की नर्सरी, बौद्ध मठों और शानदार पर्वतीय दृश्यों के लिए जाना जाता है. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून में बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी.

इसके बाद यात्रा गंगटोक पहुंचेगी, जो सिक्किम की राजधानी है. बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच बसा यह शहर प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतरीन मेल है. यहां की प्रसिद्ध एमजी मार्ग, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और बौद्ध मठ पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं. गंगटोक से सिक्किम के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है.


IRCTC Tour Package: कम बजट में घूमें गंगटोक और दार्जिलिंग, आईआरसीटीसी लाया खास टूर पैकेज

यात्रा का अंतिम पड़ाव दार्जिलिंग होगा, जिसे 'क्वीन ऑफ द हिल्स' भी कहा जाता है. विश्व प्रसिद्ध चाय बागान, कंचनजंघा की मनमोहक झलक, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और औपनिवेशिक दौर की विरासत इस शहर की खास पहचान हैं. यहां का शांत वातावरण और स्थानीय संस्कृति हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है.

कब और कहां से होगी यात्रा?

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का यह पैकेज हर रविवार हावड़ा रेलवे स्टेशन से शुरू होगा. यात्रियों की ट्रेन शाम 6:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) पहुंचेगी. वापसी की यात्रा शनिवार को होगी, जहां से ट्रेन शाम 5:25 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह हावड़ा पहुंचेगी. हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन के समय में बदलाव हो सकता है.

कितना होगा किराया?

इस पैकेज की शुरुआती कीमत 29,150 रुपये प्रति व्यक्ति (लीन पीरियड में ट्रिपल शेयरिंग) रखी गई है. वहीं पीक सीजन में यही किराया 31,450 रुपये प्रति व्यक्ति होगा. अगर आप डबल या सिंगल शेयरिंग में यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार अलग-अलग किराया तय किया गया है. बच्चों के लिए भी अलग शुल्क निर्धारित किया गया है. इसलिए बुकिंग से पहले अपनी जरूरत के अनुसार कैटेगरी चुन सकते हैं.

पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

इस टूर पैकेज में यात्रियों को थर्ड एसी कैटेगरी का कन्फर्म ट्रेन टिकट दिया जाएगा. इसके अलावा यात्रा कार्यक्रम के अनुसार होटल में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी. लोकल टूरिस्ट स्थानों की सैर और एक शहर से दूसरे शहर तक आने-जाने के लिए एसी वाहन की व्यवस्था की जाएगी. खाने में रोजाना नाश्ता और डिनर शामिल रहेगा. इसके साथ ही यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस और लागू टैक्स का लाभ भी मिलेगा.

किन सुविधाओं के लिए अलग से करना होगा भुगतान?

पैकेज में दोपहर का भोजन शामिल नहीं है. ट्रेन यात्रा के दौरान मिलने वाला भोजन भी यात्रियों को खुद खरीदना होगा. इसके अलावा एंट्री टिकट, बोटिंग, फॉरेस्ट एंट्री फीस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष दर्शन पास, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, लॉन्ड्री, मिनरल वाटर, टिप्स, कैमरा शुल्क और अन्य व्यक्तिगत खर्च पैकेज का हिस्सा नहीं हैं. अगर मौसम खराब होने, भूस्खलन, सड़क बंद होने या किसी राजनीतिक कारण से यात्रा प्रभावित होती है, तो उससे होने वाला अतिरिक्त खर्च भी यात्रियों को खुद देना होगा.

कहां मिलेगा ठहरने का इंतजाम?

इस पैकेज के तहत कालिम्पोंग में एक रात गोल्डन कुंसेल या इसी श्रेणी के होटल में ठहरने की व्यवस्था रहेगी. गंगटोक में दो रात समिट ग्रैंड या समान श्रेणी के होटल में रुकने का मौका मिलेगा. वहीं दार्जिलिंग में दो रात सुमिटेल क्वींस यार्ड या इसी श्रेणी के होटल में ठहराया जाएगा. अगर आप बिना किसी झंझट के हिमालय की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो IRCTC का यह पैकेज एक सुविधाजनक और बजट फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है. ट्रेन यात्रा, होटल, स्थानीय परिवहन और कई जरूरी सुविधाएं एक ही पैकेज में मिलने से आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार बन सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
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