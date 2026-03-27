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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीDhoni Haircut Styles: लंबे बालों से समुराई लुक तक... माही के वे 5 हेयरस्टाइल्स, जिनसे आप भी मचा सकते हैं धूम

Dhoni Haircut Styles: लंबे बालों से समुराई लुक तक... माही के वे 5 हेयरस्टाइल्स, जिनसे आप भी मचा सकते हैं धूम

Best MS Dhoni Haircuts Of All Time: कैप्टन कूल जितना बैटिंग में कूल नजर आते हैं, उतना ही उनका स्टाइल भी कूल होता है. चलिए आज हम उनके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 27 Mar 2026 01:36 PM (IST)
Best MS Dhoni Haircuts Of All Time: कैप्टन कूल जितना बैटिंग में कूल नजर आते हैं, उतना ही उनका स्टाइल भी कूल होता है. चलिए आज हम उनके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं.

महेंद्र सिंह जब मैदान पर उतरते हैं, तो फैंस उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के दीवाने हो जाते हैं. लेकिन मैदान के बाहर भी उनका अंदाज किसी फैशन शो से कम नहीं होता. Indian Premier League के सालों में उनका हेयरस्टाइल भी उतना ही चर्चा में रहा है जितना उनका खेल.

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धोनी ने समय-समय पर अपने लुक्स के साथ जमकर एक्सपेरिमेंट किया है. कभी लंबे बाल, तो कभी शार्प कट हर स्टाइल उन्होंने अलग अंदाज में कैरी किया. यही वजह है कि उनके हेयरस्टाइल भी फैंस के लिए यादगार बन गए हैं.
धोनी ने समय-समय पर अपने लुक्स के साथ जमकर एक्सपेरिमेंट किया है. कभी लंबे बाल, तो कभी शार्प कट हर स्टाइल उन्होंने अलग अंदाज में कैरी किया. यही वजह है कि उनके हेयरस्टाइल भी फैंस के लिए यादगार बन गए हैं.
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2024 में उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने लंबे बालों वाले लुक से सबको चौंका दिया. शुरुआती दिनों जैसा फ्लोई हेयरस्टाइल देखकर फैंस में जबरदस्त नॉस्टैल्जिया देखने को मिला. यह लुक उनके पुराने दिनों की याद दिलाने वाला था.
2024 में उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने लंबे बालों वाले लुक से सबको चौंका दिया. शुरुआती दिनों जैसा फ्लोई हेयरस्टाइल देखकर फैंस में जबरदस्त नॉस्टैल्जिया देखने को मिला. यह लुक उनके पुराने दिनों की याद दिलाने वाला था.
Published at : 27 Mar 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
MS Dhoni IPL Hairstyle Dhoni Haircut Styles MS Dhoni Latest Look 2026

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