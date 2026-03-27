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Dhoni Haircut Styles: लंबे बालों से समुराई लुक तक... माही के वे 5 हेयरस्टाइल्स, जिनसे आप भी मचा सकते हैं धूम
Best MS Dhoni Haircuts Of All Time: कैप्टन कूल जितना बैटिंग में कूल नजर आते हैं, उतना ही उनका स्टाइल भी कूल होता है. चलिए आज हम उनके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं.
महेंद्र सिंह जब मैदान पर उतरते हैं, तो फैंस उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के दीवाने हो जाते हैं. लेकिन मैदान के बाहर भी उनका अंदाज किसी फैशन शो से कम नहीं होता. Indian Premier League के सालों में उनका हेयरस्टाइल भी उतना ही चर्चा में रहा है जितना उनका खेल.
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Published at : 27 Mar 2026 01:36 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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