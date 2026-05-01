सबसे आम गलती यही होती है कि लोग अपने पार्टनर का नाम, डेट या फोटो टैटू के रूप में बनवा लेते हैं. उस समय प्यार बहुत गहरा लगता है और लोग सोचते हैं कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते बदल सकते हैं. जब ब्रेकअप या दूरी होती है, तो वही टैटू एक खूबसूरत याद नहीं बल्कि दर्दनाक याद बन जाता है. कई लोगों को बाद में उसे हटवाने या कवर करने के लिए पैसा और समय दोनों लगाना पड़ता है. इसलिए किसी और इंसान के नाम का टैटू बनवाने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए.