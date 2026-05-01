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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीTattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?

Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?

Tattoos Designs Tips : वही चीज कुछ सालों बाद गलत या बेकार महसूस हो सकती है. इसीलिए टैटू बनवाने से पहले सोच-समझ कर फैसला लेना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 May 2026 09:27 AM (IST)
Tattoos Designs Tips : वही चीज कुछ सालों बाद गलत या बेकार महसूस हो सकती है. इसीलिए टैटू बनवाने से पहले सोच-समझ कर फैसला लेना बहुत जरूरी है.

आज के समय में लोगों के लिए अपनी पहचान, इमोशनस और यादों को दिखाने का एक तरीका बन गया है. कोई इसे स्टाइल के लिए बनवाता है, कोई किसी खास इंसान की याद में, तो कोई बस ट्रेंड देखकर ही टैटू करवा लेता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस टैटू आर्टिस्ट के अनुसार, लोगों को अक्सर टैटू से नहीं, बल्कि उसे बनवाने के पीछे की वजह से बाद में पछतावा होता है.जिस समय जो चीज उन्हें सही, इमोशनल या बहुत रोमांचक लगती है, वही चीज कुछ सालों बाद गलत या बेकार महसूस हो सकती है. इसीलिए टैटू बनवाने से पहले सोच-समझ कर फैसला लेना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से 5 तरह के टैटू ऐसे हैं, जिन पर लोग सबसे ज्यादा पछतावा करते हैं.

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सबसे आम गलती यही होती है कि लोग अपने पार्टनर का नाम, डेट या फोटो टैटू के रूप में बनवा लेते हैं. उस समय प्यार बहुत गहरा लगता है और लोग सोचते हैं कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते बदल सकते हैं. जब ब्रेकअप या दूरी होती है, तो वही टैटू एक खूबसूरत याद नहीं बल्कि दर्दनाक याद बन जाता है. कई लोगों को बाद में उसे हटवाने या कवर करने के लिए पैसा और समय दोनों लगाना पड़ता है. इसलिए किसी और इंसान के नाम का टैटू बनवाने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए.
सबसे आम गलती यही होती है कि लोग अपने पार्टनर का नाम, डेट या फोटो टैटू के रूप में बनवा लेते हैं. उस समय प्यार बहुत गहरा लगता है और लोग सोचते हैं कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते बदल सकते हैं. जब ब्रेकअप या दूरी होती है, तो वही टैटू एक खूबसूरत याद नहीं बल्कि दर्दनाक याद बन जाता है. कई लोगों को बाद में उसे हटवाने या कवर करने के लिए पैसा और समय दोनों लगाना पड़ता है. इसलिए किसी और इंसान के नाम का टैटू बनवाने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए.
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आजकल सोशल मीडिया पर जो डिजाइन चल रहा होता है, लोग उसे देखकर तुरंत टैटू बनवा लेते हैं. जैसे इनफिनिटी साइन, पंख या उड़ते हुए पक्षी, रोमन नंबर्स, क्राउन या शेर के डिजाइन, लेकिन समस्या यह है कि ट्रेंड जल्दी बदल जाते हैं. जो चीज आज फैशन में है, कुछ साल बाद पुरानी या बोरिंग लग सकती है. ऐसे टैटू बाद में इंसान को क्यों बनवाया था जैसा महसूस कराते हैं.
आजकल सोशल मीडिया पर जो डिजाइन चल रहा होता है, लोग उसे देखकर तुरंत टैटू बनवा लेते हैं. जैसे इनफिनिटी साइन, पंख या उड़ते हुए पक्षी, रोमन नंबर्स, क्राउन या शेर के डिजाइन, लेकिन समस्या यह है कि ट्रेंड जल्दी बदल जाते हैं. जो चीज आज फैशन में है, कुछ साल बाद पुरानी या बोरिंग लग सकती है. ऐसे टैटू बाद में इंसान को क्यों बनवाया था जैसा महसूस कराते हैं.
Published at : 01 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Beauty LIfestyle Tattoo Regrets Tattoo Design Mistakes Relationship Tattoos

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