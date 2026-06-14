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Skin Care Tips: गर्दन के पीछे से नहीं जा रहा कालापन, इस तरीके से चमक जाएगी आपकी स्किन
Skin Care Tips: कई बार लोग रोज नहाने और स्किन की सफाई करने के बाद गर्दन के पीछे जिद्दी कालेपन से परेशान रहते हैं. टैनिंग, डेड स्किन सेल्स और गंदगी की परतें जमा होने के कारण यह समस्या बढ़ सकती है.
गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी का सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. चेहरे की देखभाल तो ज्यादातर लोग नियमित रूप से करते हैं, लेकिन गर्दन की सफाई और देखभाल अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. यही वजह है कि धीरे-धीरे गर्दन का रंग शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में काला दिखाई देने लगता है. कई बार लोग रोज नहाने और स्किन की सफाई करने के बाद गर्दन के पीछे जिद्दी कालेपन से परेशान रहते हैं. टैनिंग, डेड स्किन सेल्स और गंदगी की परतें जमा होने के कारण यह समस्या बढ़ सकती है. इससे न सिर्फ लुक खराब होता है, बल्कि कई लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से गर्दन के कालेपन को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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