नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जबकि शहद स्किन को नमी और पोषण देने का काम करता है. एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं और इसे गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है.