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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीSkin Care Tips: गर्दन के पीछे से नहीं जा रहा कालापन, इस तरीके से चमक जाएगी आपकी स्किन

Skin Care Tips: गर्दन के पीछे से नहीं जा रहा कालापन, इस तरीके से चमक जाएगी आपकी स्किन

Skin Care Tips: कई बार लोग रोज नहाने और स्किन की सफाई करने के बाद गर्दन के पीछे जिद्दी कालेपन से परेशान रहते हैं. टैनिंग, डेड स्किन सेल्स और गंदगी की परतें जमा होने के कारण यह समस्या बढ़ सकती है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Jun 2026 07:59 AM (IST)
Skin Care Tips: कई बार लोग रोज नहाने और स्किन की सफाई करने के बाद गर्दन के पीछे जिद्दी कालेपन से परेशान रहते हैं. टैनिंग, डेड स्किन सेल्स और गंदगी की परतें जमा होने के कारण यह समस्या बढ़ सकती है.

गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी का सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. चेहरे की देखभाल तो ज्यादातर लोग नियमित रूप से करते हैं, लेकिन गर्दन की सफाई और देखभाल अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. यही वजह है कि धीरे-धीरे गर्दन का रंग शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में काला दिखाई देने लगता है. कई बार लोग रोज नहाने और स्किन की सफाई करने के बाद गर्दन के पीछे जिद्दी कालेपन से परेशान रहते हैं. टैनिंग, डेड स्किन सेल्स और गंदगी की परतें जमा होने के कारण यह समस्या बढ़ सकती है. इससे न सिर्फ लुक खराब होता है, बल्कि कई लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से गर्दन के कालेपन को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जबकि शहद स्किन को नमी और पोषण देने का काम करता है. एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं और इसे गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है.
नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जबकि शहद स्किन को नमी और पोषण देने का काम करता है. एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं और इसे गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है.
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दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की सफाई करता है और बेसन डेड स्किन हटाने में मदद करता है. दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे गर्दन पर लगाकर करीब 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें. इससे स्किन साफ और सॉफ्ट दिखने लगती है.
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की सफाई करता है और बेसन डेड स्किन हटाने में मदद करता है. दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे गर्दन पर लगाकर करीब 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें. इससे स्किन साफ और सॉफ्ट दिखने लगती है.
Published at : 14 Jun 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Skin Care Tips Dark Neck LIfestyle Glowing Skin Home Remedies

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