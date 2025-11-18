एक्सप्लोरर
Hardest Years of Life: किस उम्र में सबसे ज्यादा महसूस होता है अकेलापन, जानें किस उम्र में कितना है बेहद सुकून?
Most Stressful Age in Life: 20 से 30 साल की उम्र इंसान के कॉलेज लाइफ की होती है या फिर कमाई करने की होती है. कई लोग इसे सबसे सही समय मानते हैं, लेकिन यह गलत है.
अक्सर माना जाता है कि इंसान के लिए 20 से 30 साल की जिंदगी सबसे अच्छी होती है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लौरा कार्सटेंसेन का कहना है कि युवावस्था को जिंदगी का सबसे अच्छा समय मानना एक गलतफहमी है. उनका कहना है कि इसके बाद जिंदगी के अच्छे वक्त आते रहते हैं.
Published at : 18 Nov 2025 06:26 PM (IST)
