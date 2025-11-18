हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलHardest Years of Life: किस उम्र में सबसे ज्यादा महसूस होता है अकेलापन, जानें किस उम्र में कितना है बेहद सुकून?

Hardest Years of Life: किस उम्र में सबसे ज्यादा महसूस होता है अकेलापन, जानें किस उम्र में कितना है बेहद सुकून?

Most Stressful Age in Life: 20 से 30 साल की उम्र इंसान के कॉलेज लाइफ की होती है या फिर कमाई करने की होती है. कई लोग इसे सबसे सही समय मानते हैं, लेकिन यह गलत है.

By : सोनम  | Updated at : 18 Nov 2025 06:26 PM (IST)
Most Stressful Age in Life: 20 से 30 साल की उम्र इंसान के कॉलेज लाइफ की होती है या फिर कमाई करने की होती है. कई लोग इसे सबसे सही समय मानते हैं, लेकिन यह गलत है.

अक्सर माना जाता है कि इंसान के लिए 20 से 30 साल की जिंदगी सबसे अच्छी होती है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लौरा कार्सटेंसेन का कहना है कि युवावस्था को जिंदगी का सबसे अच्छा समय मानना एक गलतफहमी है. उनका कहना है कि इसके बाद जिंदगी के अच्छे वक्त आते रहते हैं.

वह बताती हैं कि 20 से 30 साल की उम्र का दौर इमोशनल रूप से सबसे कठिन होता है. इसी उम्र में अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन सबसे ज्यादा दिखते हैं.
कार्सटेंसेन के शोध के अनुसार, 25 साल के बाद नकारात्मक इमोशन धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. उम्र बढ़ने के साथ लोग रिश्तों से अधिक संतुष्ट और खुद के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं.
उनका कहना है कि 40s और 50s में इमोशनल संतुलन तेजी से बेहतर होता है, जबकि 60s और 70s में जिंदगी का सबसे स्थिर और शांत दौर आता है.
शोध यह भी दिखाता है कि उम्र बढ़ने पर दिमाग निगेटिव की तुलना में पॉजिटिव चीजों पर अधिक ध्यान देता है. बुजुर्ग कम गुस्सा, कम डर और कम बेचैनी महसूस करते हैं.
एक और दिलचस्प निष्कर्ष यह है कि बड़े लोग दूसरों की मदद करने में ज्यादा रुचि रखते हैं और ऐसा करने पर ज्यादा संतोष महसूस करते हैं. प्रोसोशल व्यवहार उम्र के साथ बढ़ता है.
कार्सटेंसेन का मानना है कि बुजुर्ग युवा पीढ़ी के प्रति अधिक पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, जबकि समाज में उम्र के आधार पर दूरी बनी रहती है. परिवारों के बाहर पीढ़ियों का मेल-जोल कम है.
Published at : 18 Nov 2025 06:26 PM (IST)
Most Stressful Age Most Stressful Age In Life Toughest Phase Of Adulthood

